Фонд "Добрые руки" просит кыргызстанцев обратить внимание на их питомцев

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают начатую год назад акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представим вашему вниманию подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные кыргызстанцы.

Для счастья нужен лишь дом

Пристраивается милый серый котенок. Этот малыш был найден на улице. Сейчас у пушистика все в порядке: он избавлен от паразитов и абсолютно здоров. Осталась лишь одна маленькая проблема – котенку нужен дом! И, возможно, именно вы сможете сделать это очаровательное существо абсолютно счастливым. К лоточку животное приучили. Ест малыш сухой корм. Обращайтесь по следующему номеру: 0(555)936-595.

Лапуля вас ждет

Наша следующая кандидатка на усыновление – Лапуля. Эту пушистую малышку подобрали на улице еле живой с сильно поврежденной лапкой. Сейчас с собачкой уже все в порядке, она здорова и очень надеется понравиться добрым людям, которым, наверняка, станет хорошей подругой и охранницей. Телефон для потенциальных хозяев: 0(555)159-351.

Найдем хозяина Стеше?!

Фонд "Добрые руки" и vb.kg рады представить вашему вниманию кошечку Стешу. Это безумно ласковое и игривое создание, которому примерно два – два с половиной месяца. Смышленой и непривередливой в еде кисоньке срочно нужно найти новый дом и ответственных хозяев. Малышка здорова, от паразитов обработана. Хорошо знает лоточек. Стерилизацию животного в возрасте восьми месяцев фонд берет на себя. Звоните: 0(555)101-461.

Добрая и игривая

Обратите внимание и на эту девочку. Собачке сейчас около пяти-шести месяцев. Когда вырастет, будет ростом ниже средней. По характеру – добрая и игривая. Набирайте: 0(707)267-360 (Светлана).

Настоящее солнышко

Внимание! Мы ищем дом и заботливых хозяев вот такой рыженькой красавице! Кошечке два месяца. Она очень умная и игривая малышка. Ест домашнюю еду и отлично знает, что такое кошачий лоток. Телефон для справок: 0(709)723-292.

Милейшее создание

В хорошие руки отдают милейшее создание – щеночка-девочку. Животное здорово, от паразитов обработано, в еде неприхотливо. Звоните по следующим номерам: 0(701)255-900 и 0(550)208-799.

Лучший друг и охранник

Возможно, вам нужен охранник?! Тогда взгляните на молодого кобелька, что на фото. Песику около года. Он жизнерадостный, активный и наверняка станет вам лучшим другом. Телефон: 0(703)722-829.

Кроха, но охранница

Перед вами щеночек-девочка двух месяцев от роду. Эта кроха уже прекрасно охраняет территорию. От блох и глистов животное обработано. Звоните и вашу будущую питомицу привезут прямо к вам домой. Набирайте: 0(708)527-818.

Киска на роль подруги

"Добрые руки" и vb.kg надеются найти дом и для этой пушистой малышки. Кошечка очень игривая. Кушает все. Ходит в лоток. Будет хорошим другом человеку, который поделится с ней своей любовью и заботой. Звоните по телефону: 0(551)206-050.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать в следующих пятничных номерах "Вечернего Бишкека", а также на сайте www.vb.kg

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".