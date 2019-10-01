Эрнест Карыбеков о позоре депутатов и о том, чтобы вернуться к истокам

Редакция VB.KG публикует рассуждения эксперта Эрнеста Карыбекова о выборах, легитимности депутатов и необходимости вернуться к истокам.

О Жогорку Кенеше

Во-первых, они (депутаты) нелегитимны. Об этом мы говорили во время выборов и после них. А во-вторых - это позор. Я смотрел выступление спикера - очень стыдно, когда человек, представляющий страну, не может зачитать доклад по бумажке. Поэтому я отношусь к депутатам плохо. Не ко всем, есть там честные, добросовестные люди, но их единицы. Им сложно что-то изменить. В основном же в ЖК заседают коммерсанты, которые ставят личные интересы выше общих. Они инициируют законы, лоббируют изменения в интересах своих бизнес-структур.

Я думаю, что эти депутаты продажные. Вчера они отреклись от Атамбаева, завтра и от нынешнего президента отрекутся. Они не приносят пользы общему.

О выборах

В Конституции написано, что выборы должны быть честными, свободными, всеобщими и прямыми. Подчеркиваю: прямыми! То есть мы должны избирать конкретных людей на конкретные посты. У нас же прямых выборов нет. Мы выбираем партии и тем самым нарушаем Конституцию. Выборы в нашей стране проходят примерно так:депутаты покупают места в списках, получают место в Жогорку Кенеше и там уже каждый сам за себя. В 2015 году, когда избирался этот созыв мы (Члены Национального оппозиционного движения - VB.KG) агитировали голосовать на выборах "против всех". Это был единственный законный способ, не допустить, чтобы в ЖК пришли олигархи. Тогда мы набрали больше, чем некоторые партии - более 1%. Возможно, могли бы набрать больше, но мы поздно начали агитацию.

Кроме того, были нарушения международных стандартов проведения выборов. Я тогда говорил, что депутаты нелегитимны.

Надеюсь, что следующие выборы в 2020 году будут лучше: честными, свободными, всеобщими и прямыми.

Об утраченных моральных ценностях

До ареста, мы пытались законными путями изменить ситуацию в стране, рассказать о проблемах, которые есть и предложить свои решения. А потом нас арестовали. Тогда я почти не знал Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова, мы виделись всего один раз. Но наши дела объединили и объявили сообщниками.

Хотя, в чем было дело? Мы призывали вернуться к нашим истокам: не к тому как мы жили 70 лет (имеется в виду время в составе СССР - VB.KG), не так как мы живем последние 30 лет. А вспомнить то, как мы веками развивались. У нас не было крепостного права, рабства, феодального строя. Мне кажется, что феодальный строй мы переживаем сейчас. Почему бы не вернуться к истокам, не опереться на наши обычаи и культуру, духовное наследие? Почему бы не взять все лучшее и не создать собственные правила жизни? Сейчас у нас часть общества живет по религиозным законам, другие по западным традициям, часть людей живут по советской идеологии. А народ в государстве должен жить по единым правилам.

Мировоззренческий кризис

Сейчас кыргызстанцы переживают мировоззренческий кризис. Это проблема не только нашей страны, она есть во всем мире. Экономические и социальные беды - это проблемы, которые лежат на поверхности. А основа - это отсутствие моральных ориентиров. Мы не знаем, что нужно ценить. Например, наши предки с уважением относились к окружающему миру. Природа их кормила и они отвечали ей заботой. Мы должны к этому вернуться, потому что теряем свое развитие, не только экономическое, мы теряем духовность, морально-нравственные понятия. Я считаю, что общее благо должно было выше личного, даже выше благополучия семьи.

Эрнест Карыбеков - эксперт в энергетике, который критиковал власти экс-президента Алмазбека Атамбаева. В 2016 году он стал обвиняемым, а потом и осужденным по делу о государственной измене. Его приговорили к 20 годам заключения. Многие считали, что дело было сфабриковано прежними властями из-за критических выступлений эксперта. Косвенно эта точка зрения подтвердилось, когда при дальнейших судебных разбирательствах многие факты следствия не подтвердились, обвинение развалилось. Эрнесту Карыбекову смягчили приговор, заменив статью "госизмена" на "укрывательство преступления". Недавно, по решению суда, его перевели в колонию-поселение.

Ранее VB.KG уже публиковала отрывки интервью с экспертом Эрнестом Карыбековым.

Эрнест Карыбеков: Суд над Атамбаевым должен быть справедливым (видео)

Эрнест Карыбеков обратился к депутатам от имени всех заключенных (видео)