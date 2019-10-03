Фонд "Добрые руки" вновь просит граждан обратить внимание на их подопечных

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представим вашему вниманию подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные кыргызстанцы.

Знакомьтесь, это Клякса!

Фонд помощи животным "Добрые Руки" ищет людей, которые станут заботливыми хозяевами вот этой молодой симпатичной кошечки по кличке Клякса. Животное уже стерилизованное, так что проблемы с тем, как и куда пристроить нежеланных котят у вас в будущем уже не возникнет. Клякса здорова, от паразитов обработана. Прекрасно знает, что такое лоток с наполнителем. В еде непривередлива. По характеру Клякса очень нежная и ласковая, ей нужно лишь дать немного времени для того, чтобы привыкнуть к вам. Если наша пушистая красавица вам приглянулась, и вы хотите поделиться с ней своей любовью и заботой, звоните: 0(555)767-507 (Светлана).

Хвостатое трио

Пристраиваются три котенка-подростка: мальчик и две девочки. Животным примерно по 4-5 месяцев. Все здоровы, обработаны от блох и внутренних паразитов. Уже приучены к лотку с наполнителем. Котята умные, шустрые и ласковые.

Любой из них не даст вам заскучать. А черепахового окраса девочка, когда вырастет, станет отличной охотницей на мышей. Внимание, мы ищем самых ответственных потенциальных хозяев! Звоните или пишите на WhatsApp волонтеру фонда Светлане: 0(555)767-507.

Парнишка редкой красоты

Обратите внимание на нашего следующего кандидата на усыновление. Это котик редкого трехцветного окраса. Малышу два месяца, и он уже готов к переезду в новый дом. К лотку животное приучили. Отдадут красавчика исключительно в добрые руки. Телефон для справок: 0(705)880-145.

Охранница на выданье

А если вы собачник, и вам нужен четвероногий друг-охранник, присмотритесь к животному, которое видите на фото. Этой молодой, довольно крупной собаке нужен дом. Животное здорово, привито, стерилизовано. Отлично охраняет территорию. Обращайтесь по следующему номеру: 0(550)031-130.

Фунтик, но не поросенок

В старом советском мультике был поросенок Фунтик, а у нас есть котенок по имени Фунтик. "Добрые руки" и vb.kg ищут хозяев для маленького существа кошачьего роду племени. Это очаровательный мальчик, которому около двух месяцев. Здоровый, чистенький. Малыш приучен к лотку. Много играет. Если надумаете взять это милейшее существо к себе и подарить ему новую счастливую жизнь, набирайте 0(550)913-026, и вашего нового пушистого друга привезут по указанному вами адресу.

Ищем дворец для Белоснежки

Задержитесь, пожалуйста, еще на минуту, чтобы взглянуть и на эту подопечную фонда. Дом и заботливый хозяин нужны кошечке чисто белого окраса. Животному четыре месяца. По характеру она очень ласковая. Живет кошечка в квартире, поэтому приучена к лоточку. Телефон: 0(709)784-537.

Мраморное сокровище

У вас есть шанс стать владельцем и другом красивого котика. "Добрые руки" пристраивают мальчика редкого мраморного окраса. В настоящий момент животному исполнилось четыре месяца, и он уже достаточно крупный. Только представьте в какого шикарного котяру он превратится совсем скоро! Звоните: 0(550)913-026.

Практически охотница

Фонд помощи животным и vb.kg надеются найти хозяев щенку-подростку. Это девочка пяти месяцев. Красивая и стройная, очень похожа на собачку одной из охотничьих пород. Хорошо гуляет на поводке. Послушная. Если нужно, будет охранять. Здорова. Привита. Стерилизована. Надумаете взять ее себе, звоните. Собачку доставят к вам домой. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Безымянная счастливица

Спешим поделиться с вами, наши дорогие читатели, отличной новостью. Маленькая подопечная "Добрых рук" обрела новый дом и хозяина по имени Жаныбек.

Эта история типична. Некоторое время назад какой-то безответственный житель нашего города подбросил кошку с котятами туда, где, как он считал, ее заметят и подберут. Молодая пушистая мамочка с малышами попали в руки волонтеров фонда "Добрые руки". Когда крохи подросли, им стали искать новый дом. Одну из подросших малышек вы видите на фото. Его прислал нам Жаныбек в подтверждение того, что с животным, которое отдали ему в руки, все в полном порядке.

- Кошечка живет у нас с июля, - рассказал "ВБ" Жаныбек. – Мы увидели ее на страничке фонда в Instagram, и решили взять себе. Руководитель организации Лариса сама нам ее привезла. К новому месту кошка привыкла очень быстро. Буквально на следующий день стала чувствовать себя у нас полноправной хозяйкой. Даже подружилась с нашей собакой по кличке Марго. А вот сама кошка, кстати, так и осталась безымянной. Вернее, каждый член семьи зовет ее по-своему. Мы перепробовали много разных имен, но ни одно кошке пока не понравилось.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать в следующих пятничных номерах "Вечернего Бишкека", а также на сайте www.vb.kg

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".