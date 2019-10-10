Депутату Асель Кодурановой предъявлено обвинение. Она под домашним арестом

Депутату Асель Кодурановой предъявлено обвинение по делу о событиях 7-8 августе в селе Кой-Таш. Об этом в социальных сетях сообщил адвокат Замир Жоошев.

Накануне, 9 октября, Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в отношении депутата. Асель Кодуранова будет находится под домашним арестом до 9 декабря.

Следователи просили запретить народной избраннице пользоваться телекоммуникационной связью и общаться с другими членами СДПК. Однако, в этой части, суд отклонил ходатайство прокурора.

Напомним, 7 августа, бойцы подразделения "Альфа" без предупреждения проникли на территорию дома экс-президента Алмазбека Атамбаева, чтобы принудительно привести его на допрос, так как он игнорировал повестки следователя. Экс-президент скрылся в своем особняке, силовики стали стрелять резиновыми пулями. Пострадали несколько народных защитников Атамбаева. Перестрелка продолжалась несколько часов, в том числе огонь велся боевыми патронами. Огнестрельные ранения получили милиционеры и сотрудники ГКНБ, был убит руководитель спецгруппы. У Гражданских лиц огнестрельных ранений не зафиксировано. В этот день задержать Алмазбека Атамбаева не получилось, кроме того несколько бойцов "Альфа" оказались захваченными в доме экс-президента. Их отпустили лишь на следующий день, 8 августа, во второй половине дня. Через несколько часов начался второй штурм особняка, который закончился задержанием Алмазбека Атамбаева. Позже руководители ГКНБ сообщили, что изнутри жилище бывшего президента напоминало укрепленную крепость. Сейчас Алмазбек Атамбаев находится в СИЗО ГКНБ. Ему предъявлены обвинения по нескольким уголовным делам: побег Азиза Батукаева, захват заложникам, сопротивление власти, убийство, организация массовых беспорядков и так далее. Несколько его сторонников также задержаны или находятся под домашним арестом. Сам Алмазбек Атамбаев своей вины не признает и отказывается сотрудничать со следствием. Он считает, все действия силовиков незаконными, так как он обладает неприкосновенностью и статусом экс-президента.