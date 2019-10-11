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Фонд "Добрые руки" просит кыргызстанцев обратить внимание на их питомцев

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают начатую год назад акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представим вашему вниманию подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные кыргызстанцы.

Счастье бело-рыжее

Пристраивается отличный щеночек. В добрые руки отдадут ласковую и игривую девочку. Животному сейчас четыре месяца. Телефон для справок: 0(707)665-450.

Парочка охранниц

Ваш звонок будет очень важен для двух щеночков. Двухмесячные малыши с нетерпением ждут, когда же их заберут к себе домой добрые люди. Эти щенята – девочки. Животные очень активные. Чашка вкусной кашки, теплая будка, доброе слово – разве это много?! Но иногда и такой малости достаточно для счастья. Если вы возьмете хотя бы одну из этих девчонок, она непременно отблагодарит: будет охранять дом и предупреждать о приближении чужих людей. Звоните, и ваших будущих питомиц привезут по указанному адресу. Набирайте: 0(771)106-045, 0(755)776-022.

Кто тут спрашивал сторожа?

Фонд "Добрые руки" и vb.kg надеются найти хорошего хозяина для молодого кобелька. Паренек некрупный. Очень хороший "звоночек". Если он вам приглянулся, звоните, и песика привезут к вам домой. Обращайтесь по номеру: 0(709)784-537.

Секьюрити с пушистым хвостом

Обратите внимание и на эту молодую собачку, которая отлично будет жить в частном доме. Девочке около года. Животное стерилизовано. Отлично охраняет территорию. Подумайте и звоните. Собачку вам привезут. Телефон для потенциальных хозяев: 0(709)784-537.

Берегитесь, мыши!

Фонд помощи животным и vb.kg ищут хозяев для милейшего котенка-мальчика. Пацану пять месяцев. Животное очень активное. Вырастет – будет ловить мышей. От блох и глистов котенка обработали, к лоточку приучили. Привезут к вам домой. Набирайте: 0(709)784-537.

Золотой комочек с игривым нравом

Взгляните, какое рыжее чудо чудное! И оно может стать вашим любимцем. Фонд помощи животным "Добрые руки" ищет для маленького котеночка хорошего хозяина. Пушистому мальчонке, которого вы видите на фото, около двух месяцев. Животное здорово. К лоточку приучено. Ласковый и игривый пушистый комочек наверняка станет вам лучшим другом. Обращайтесь по номеру: 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать в следующих пятничных номерах "Вечернего Бишкека", а также на сайте www.vb.kg

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".


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URL: https://www.vb.kg/382311
Теги:
акции, благотворительность, волонтерство, Бишкек, животные
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