Заседание Общественной комиссии по Кой-Ташу посетили жительницы Арашана

Накануне в Бишкеке прошло второе заседание Общественной комиссии по событиям в Кой-Таше, на которое были приглашены ряд старейших деятелей Кыргызстана.

Так, на мероприятие были приглашены общественный деятель Кемелбек Ашыралиев, председатель Союза писателей Чолпонбек Абыкеев, общественный деятель Мукаш Осмоналиев, экс-премьер-министр Алманбет Матубраимов и экс-глава Госагентства по делам религий Жолборс Жоробеков, каждый из которых дал свою оценку событиям в Кой-Таше, которые прошли 7-8 августа этого года. В частности, действиям бывшего президента Алмазбека Атамбаева и силовиков.

При этом заседание Общественной комиссии не ограничилось только присутствием аксакалов. Мероприятие неожиданно посетили жительницы села Арашан, которые были в доме бывшего президента Атамбаева в момент штурма. По их словам, они пришли, чтобы познакомиться с членами Общественной комиссии и убедиться, что работа с их стороны будет вестись объективно. А также поделиться своими мнениями по поводу прошедших событий в Кой-Таше.

Некоторые из них высказали свои претензии силовикам. Так жительница Арашана Нуржамал Ташибаева, которая с ее слов пострадала в результате штурма, в беседе с редакцией VB.KG заявила, что спецназовцы могли бы устроить штурм не стороны скопления мирных людей, а со стороны дома Атамбаева. Также они могли бы прийти утром, когда никого кроме охраны не было в доме Атамбаева, - сказала она.

Более полное интервью Ташибаевой и как проходило заседание Общественной комиссии смотрите в репортаже VB.KG: