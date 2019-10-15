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Заседание Общественной комиссии по Кой-Ташу посетили жительницы Арашана

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- Бакыт Стамов
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Накануне в Бишкеке прошло второе заседание Общественной комиссии по событиям в Кой-Таше, на которое были приглашены ряд старейших деятелей Кыргызстана.

Так, на мероприятие были приглашены общественный деятель Кемелбек Ашыралиев, председатель Союза писателей Чолпонбек Абыкеев, общественный деятель Мукаш Осмоналиев, экс-премьер-министр Алманбет Матубраимов и экс-глава Госагентства по делам религий Жолборс Жоробеков, каждый из которых дал свою оценку событиям в Кой-Таше, которые прошли 7-8 августа этого года. В частности, действиям бывшего президента Алмазбека Атамбаева и силовиков.

При этом заседание Общественной комиссии не ограничилось только присутствием аксакалов. Мероприятие неожиданно посетили жительницы села Арашан, которые были в доме бывшего президента Атамбаева в момент штурма. По их словам, они пришли, чтобы познакомиться с членами Общественной комиссии и убедиться, что работа с их стороны будет вестись объективно. А также поделиться своими мнениями по поводу прошедших событий в Кой-Таше.

Некоторые из них высказали свои претензии силовикам. Так жительница Арашана Нуржамал Ташибаева, которая с ее слов пострадала в результате штурма, в беседе с редакцией VB.KG заявила, что спецназовцы могли бы устроить штурм не стороны скопления мирных людей, а со стороны дома Атамбаева. Также они могли бы прийти утром, когда никого кроме охраны не было в доме Атамбаева, - сказала она.

Более полное интервью Ташибаевой и как проходило заседание Общественной комиссии смотрите в репортаже VB.KG:


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URL: https://www.vb.kg/382425
Теги:
Алмазбек Атамбаев, конфликт, активисты, Улукбек Маматаев
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