Фонд "Добрые руки" вновь просит граждан обратить внимание на их подопечных

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представим вашему вниманию подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные кыргызстанцы.

Щеночек-звоночек

Фонд "Добрые руки" и "Вечерний Бишкек" ищут человека, который станет добрым и заботливым хозяином маленькому щеночку-звоночку. Это мальчик двух месяцев. Животное здоровое. От блох и глистов песик обработан. Проявляет отличные охранные качества. Звоните и его привезут к вам домой. Телефон: 0(550)031-130.

Подросток с хорошим резюме

В хорошие руки пристраивается щенок-подросток. Мальчику семь месяцев. Животное некрупное. Хороший звоночек. Очень активный. Обращайтесь и его привезут по указанному вами адресу. Набирайте: 0(709)784-537.

Когтистое чудо

Посмотрите, какая чудесная маленькая кошечка! Этой двухмесячной девочке очень нужен дом. Говорят, трехцветные кошки приносят в дом счастье. Не упустите свой шанс стать счастливым! Звоните: 0(554)543-738.

Василек вас ждет

Наверняка, вас не оставит равнодушными история вот этого очаровательного котенка. Белому мальчишке с черным хвостиком около 3-4 месяцев. Пушистый мальчишка бросился под колеса машины. Водитель успел вовремя затормозить, ну и… оставить кроху на улице уже не смог. К сожалению, в доме, где котенок сейчас находится под присмотром, места для него совсем нет. Здесь уже обитают три собаки и три кота. Поэтому котику подыскивают новых хозяев. Найденыша прозвали Василек. Телефон для его потенциальных будущих хозяев: 0(555)109-118.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать в следующих пятничных номерах "Вечернего Бишкека", а также на сайте www.vb.kg

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".