Акции "Мегаком" и "Кыргызтелеком" хотят продавать на бирже

Министерство экономики КР планирует выпустить акции IPO (первичное размещение на бирже) некоторых государственных компаний. Об этом стало известно во время обсуждения парламентским комитетом проекта бюджета на 2020 год.

- В следующем году мы предлагаем выпустить акции некоторых госкомпаний для размещения на бирже. В список войдут "Мегаком", "Кыргызтелеком", аэропорт "Манас". Мы планируем 10-15% от доли этих компаний выпустить в виде IPO,- сказал министр экономики Санжар Муканбетов.

Он уточнил, что акции госкомпаний смогут приобрести все граждане КР.