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Акции "Мегаком" и "Кыргызтелеком" хотят продавать на бирже

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- Екатерина Улитина
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Министерство экономики КР планирует выпустить акции IPO (первичное размещение на бирже) некоторых государственных компаний. Об этом стало известно во время обсуждения парламентским комитетом проекта бюджета на 2020 год.

- В следующем году мы предлагаем выпустить акции некоторых госкомпаний для размещения на бирже. В список войдут "Мегаком", "Кыргызтелеком", аэропорт "Манас". Мы планируем 10-15% от доли этих компаний выпустить в виде IPO,- сказал министр экономики Санжар Муканбетов.

Он уточнил, что акции госкомпаний смогут приобрести все граждане КР.


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URL: https://www.vb.kg/382641
Теги:
акции, Кыргызстан, экономика, Мегаком, Кыргызтелеком, Санжар Муканбетов
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