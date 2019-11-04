Фонд "Добрые руки" вновь просит граждан обратить внимание на их подопечных

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представим вашему вниманию подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные кыргызстанцы.

Дом для Малявочки

Пристраивается очаровательная собачка по имени Малявочка. Веселая, озорная, очень нуждающаяся в общении с человеком. Когда вырастет, останется махонькой – размером не больше тойчика. Со стерилизацией животного будущему хозяину помогут. Операцию малышке сделают по достижении необходимого возраста. Телефон для справок: 0(555)674-109.

Ее зовут Бемби

Обратите внимание на нашу следующую кандидатку на усыновление. Собачку зовут Бемби и она очень похожа на лисенка. Когда-то животное было на волосок от смерти, но теперь все опасности позади. Перед вами здоровое существо, кладезь энергии, позитива, доброты и нежности. Эта маленькая девочка (собачке около четырех месяцев) радуется каждому новому дню, каждому человеку, вообще жизни! Бемби надеется, что в один прекрасный день за ней придет человек, который полюбит ее и будет заботиться. Она же в свою очередь поделится с хозяином своей любовью и останется предана до конца. Взгляните на Бемби, возможно, она ждет именно вас?! Звоните: 0(550)031-130, 0(708)527-818.

Пушистая Карамелька

Очень ждет любящих хозяев вот эта очаровательная девочка-подросток. Кошечку зовут Карамелькой. Карамельке около пяти месяцев. Она очень игривая, ласковая и шустрая кошечка. Кстати, совсем не пугливая. От внешних и внутренних паразитов обработана. Отлично знает, что такое кошачий лоток и как им пользоваться. В еде совсем не привередлива. Если вам понравилась наша Карамелька, и вы готовы подарить этой девочке крышу над головой, тогда набирайте: 0(555)767-507.

На проводе Гайя

Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg ищут хозяев для молодой собачки. Существо, которое вы видите на фото, зовут Гайя. Животное стерилизовано, привито, имеет ветеринарный паспорт. Сейчас Гайе семь месяцев. Это собачка среднего размера, очень активная, хорошо охраняет территорию. Надумаете взять ее к себе, обращайтесь, и ее привезут к вам домой. Телефон: 0(709)784-537.

Девчонка ждет

Волонтеры "Добрых рук" очень надеются найти хозяев для щенка. Это очень мелкая девочка. Собачке пять месяцев. Живет в квартире. Умеет гулять на поводке. Привита. Стерилизацию в возрасте семи месяцев фонд гарантирует. Телефон для потенциальных владельцев: 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать в следующих пятничных номерах "Вечернего Бишкека", а также на сайте www.vb.kg

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".