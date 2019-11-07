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Фонд "Добрые руки" вновь просит граждан обратить внимание на их подопечных

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают начатую год назад акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представим вашему вниманию подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные кыргызстанцы.

Чудо в пятнышках

Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg ищут хозяев для щенка. Это мальчик. Щенку два месяца. Вот он на фото – пушистик в пятнышках. От блох и глистов животное обработано. Несмотря на юный возраст, песик уже научился охранять территорию. Звоните, и его привезут к вам домой. Телефон: 0(709)784-537.

Забавная Нона

Знакомьтесь, это Нона. Сильная. Умная. Великолепная охранница. Животному год и восемь месяцев. Собачка стерилизована. Фонд "Добрые руки" и vb.kg срочно ищут для нее подходящий дом и заботливых хозяев. Стоянку, которую Нона охраняла, закрыли. Так животное оказалось на улице. Дальнейшая судьба Ноны зависит только от вас – добрых людей. Взгляните на нее. Нона ответственно подходит к своим обязанностях, охраняет территорию, за кусочек мяса никогда не подойдет к чужому человеку и не будет вилять хвостом. Однако если вы завоюете ее доверие, Нона будет преданна вам всю свою жизнь. Обращайтесь по телефону: 0(555)922-005 (Есть WhatsApp) и 0(706)922-005.

Молодой охранник

Фонд помощи животным "Добрые руки" ищет хозяев для молодого кобелька. Это молодой, некрупный песик. Очень хороший охранник. Прививки животное получило. Если он вам понравился, звоните и песика привезут к вам домой. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Трехцветное очарование

Внимание! Мы ищем дом и любящих хозяев уникальному трехцветному коту! Малышу сейчас три месяца. К лоточку котик приучен. Ест любую домашнюю еду. Набирайте: 0(709)723-292 (Есть WhatsApp).

Котейка единоличница

Молодая кошечка срочно ищет дом и заботливого хозяина. Животное было найдено на улице. Котейка уже стерилизована. От паразитов обработана. Люди, на попечении которых она в данный момент находится, оставить ее у себя, к сожалению, никак не могут – кошечка категорически не уживается с себе подобными. Отдадут животное в дом, где она будет единственной любимицей. Телефон для потенциальных хозяев: 0(555)101-461.

Дом для мальчика

Любящие и заботливые хозяева нужны и мальчику. Возраст котенка – три месяца. Здоровый. Чистенький. К лотку приучен. Звоните: 0(770)083-555.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать в следующих пятничных номерах "Вечернего Бишкека", а также на сайте www.vb.kg

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".


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URL: https://www.vb.kg/383067
Теги:
акции, волонтерство, Бишкек, животные
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