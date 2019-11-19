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Крупный инвестор везет в Кыргызстан "шлаковое" ГСМ?

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстане уже четвертый месяц действуют техрегламенты, регулирующие импорт ГСМ классов К4 и К5 на территорию страны. Нормативные документы вступили в силу 12 августа 2019 года. Однако не все импортеры готовы, как выяснилось, соответствовать требованиям и выполнять обязательства.

Так, в соответствии с разделом VII Протокола "об условиях и переходных положениях по применению в Кыргызстане Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, входящих в право Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, который ратифицирован законом Кыргызской Республики от 21 мая 2015 года №111, установлено, что Технический регламент ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" вступил в силу на территории КР с 12 августа 2019 года. Согласно требованиям ТР ТС, отныне импортеры нефтепродуктов могут ввозить на территорию Кыргызстана только топливо, соответствующее классам К-4 и К-5. Импорт бензина и дизельного топлива класса ниже К4 запрещен.

При этом, решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 года №133 были внесены изменения в решение Коллегии от 26 января 2016 года №11, которым был установлен порядок вступления в силу ТР ТС 013/2011 на территории КР, только в отношении нефтепродуктов, произведенных в Кыргызской Республике. То есть, отсрочку на производство и продажу в республике ГСМ низкого качества, не соответствующего экологическим требованиям ТР ТС, получили местные производители. Таким образом местные НПЗ могут еще в течение двух лет производить, реализовывать на территории Кыргызской Республики и экспортировать в третьи страны, не входящие в ЕАЭС, "шлаковое" топливо.

- Тем не менее, в республике работают инвесторы, которые игнорируя обязательства Кыргызстана в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, по-прежнему продолжают завозить в республику "шлаковый" внеклассный ГСМ и использовать его в нарушении всех экологических нормативов и интересов населения страны, - рассказал VB.KG источник.

Согласно данных источника в правительстве республики, в течение 10-ти месяцев 2019 года самый крупный инвестор "Кумтор" завез на территорию страны 82,0 тысячи тонн нефтепродуктов для собственного использования. Вот только большая часть этого импорта – 80,0 тысяч тонн – приходится на топливо класса ниже К-2 так называемое "неклассовое топливо". По сути, оно является мусорным ГСМ и бьет все рекорды по вредным выхлопам. Причем, из года в год качественные тонны ГСМ заметно снижались, а "шлаковые" только росли.

- Так, если в 2014 году на бензин и дизтопливо класса ниже К-2 приходилось – 26 тысяч тонн, а на К-5 - 52 тысячи тонн. То к 2018-му году, эти объемы стали заметно меняться местами. В прошлом году в страну компания импортировала неклассового ГСМ в объеме – 96 тысячи тонн, К-3 – 8 тысяч тонн, а экологического К-5 - всего 15 тысяч тонн. Причем, более 20 процентов закупок, относящихся к товарам и услугам, приходится на топливо. Дизель и бензин используются для многих целей, например, для автомобилей и основных генераторов, - подчеркивает источник.

Вот только отработка машиной такого топлива выдает колоссальное количество вредных веществ. По словам экологов, все они оседают в почве высокогорья, попадают на ледники и в горные водоемы. В итоге идет активное отравление окружающей среды.

Ежегодно ледниковая масса в горах Тянь-Шаня сокращается на 0,25-0,5 метра. Причем выхлопные газы и химические соединения, попадающие на ледяные массивы, серьезно увеличивают эти цифры. Сера, образующаяся при сгорании в двигателях такого "шлакового" топлива, отравляет воду и почву.

Это настоящий удар по экологии ни только региона, но и страны в целом. Ведь, вредные вещества, с работающей на руднике на вредном топливе техники, оседают на ледники, а затем с водой попадают в земли других областей и далее. Причем, сами сотрудники вынуждены подрывать свое здоровье, вдыхая подобные выхлопы. А это противоречит и Трудовому Кодексу КР о безопасности на производстве.

Вот только в правительстве делают вид, что о происходящем не знают. Хотя нормы ТР ТС по пункту ГСМ обсуждались с Кыргызстаном на протяжении всех пяти лет интеграции республики в ЕАЭС.

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования утверждает, что контроль за импортом топлива лежит непосредственно на Министерстве экономики. Второй указывает пальцем в сторону Госэкотехинспекции. И брать на себя ответственность никто из ведомств не готов. А если уж госорганы не могут разобраться в своих полномочиях, что уж тогда говорить про ситуацию с завозом "шлака".

- Причем, одно дело, если бы компания закупала топливо внутри страны, другое – непосредственно импорт. То есть, в этом случае компания не только создает экологические проблемы, но и выставляет КР в неприглядном свете перед другими участниками экономического объединения. Тем более, что они давно приняли нормы по экотопливу не только на ввоз, но и на производство ГСМ внутри страны, - считает источник.

По его словам, вопрос с завозом топлива периодически поднимается. Но раздувать из-за него скандал власти пока не готовы.

- Тем более, инвестор систематически пополняет госказну. А деньги в нашей стране, как показывает опыт, важнее здоровья и экологии, - отметил он.

Обратит ли на эти проблемы в этот раз правительство, или продолжит закрывать глаза на происходящее, покажет время.


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URL: https://www.vb.kg/383360
Теги:
ГСМ, инвестиции, регламент, ЕАЭС, Кыргызстан, деньги, Кумтор
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