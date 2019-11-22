Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Депутат: Арестовать Матраимова, уволить глав Генпрокуратуры, МВД, Финпола

734  4
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Соцсети "кипят" в связи с публикацией второго расследования СМИ о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов. Конечно, ведь в нем убитый позже, 10 ноября, в Турции бизнесмен Айеркен Саймаити из первых уст повествует о грандиозной схеме отмывания и хищения финансов, в которой оказались вовлечены не только, как ранее предполагалось, бывший замначальника Государственной таможни Раим Матраимов, но и высокие чиновники из правоохранительных органов страны.

Стоит отметить, буквально за несколько часов до появления скандальной публикации в Жогорку Кенеше была создана депутатская комиссия по изучению убийства Саймаити. Депутаты "решили выяснить", с кем действительно имел деловые и дружественные отношения ныне покойный, а ранее объявленный в розыск за мошенничество бизнесмен. В состав комиссии вошли 12 парламентариев, но до большинства из них редакции VB.KG на момент публикации статьи так и не удалось дозвониться. Ознакомились ли они с материалами журналистского расследования? Намерены ли изучить его на комиссии и использовать в качестве доказательной базы? Пока это вопросы остаются без ответов.

Тем временем, один из самых активно обсуждающих эту тему - депутат Дастан Бекешев – на своем официальном сайте призвал общественность не молчать и предложил требовать:

1) арестовать Раима Матраимова;

2) сменить всех руководителей правоохранительных органов и назначить из числа доверяемых, а нелояльных лиц;

3) провести официальное расследование и наказать всех причастных к отмыванию денег;

4) защитить журналистов от ОПГ.

- Я не могу остаться в стороне. (…) Ни один гражданин, любящий свою страну не должен оставаться в стороне. Мы во власти контрабандистов, коррупционеров, ОПГ и отмывателей денег. Они украли у нас надежду. Надежду на развитие. Они создали апатичную среду в стране. Из-за них многим приходится уезжать из страны, а многие планируют уехать. Они купили известных спортсменов, докторов и политиков; они через государственные каналы показывают свою правду. Теперь они хотят быть в парламенте, а часть из них уже в парламенте.

Они хотят купить всех нас, а кого не удастся, то, возможно, и убить. Нам надо объединиться, - высказался парламентарий.

Бекешев предложил гражданам просит президента Сооронбая Жээнбекова об адекватной на журналистское расследование реакции через соцсети, петиции, письменные обращения, вопросы на встречах, блоги, сторисы и прочие современные коммуникации.

- Можно организовать митинг, но у многих погода не та, работа, семья, болезнь, лень, нежелание. Поэтому потребуем сидя на диване, в кабинете, в дороге, в туалете, где придётся.

Ставьте хештег в соцсетях #матрстангакаршымын, #япротивматрстана и публикуйте указанные требования. Отправили письмо, опубликуйте его и поставьте этот хештег. Если это не поможет, то будем собираться. Я же, как депутат, буду выступать официально, но нужна народная поддержка. Прошу выразить поддержку хотя бы в социальных сетях. Надо показать, что мы все с вами против беспредела. Мы хотим жить в Кыргызстане, а не в Матрстане, - призвал депутат.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383466
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, МВД, Дастан Бекешев, коррупция, правительство, убийство, увольнение, ГСБЭП, Кыргызстан, деньги, Раимбек Матраимов, Жогорку Кенеш, расследование
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
Дон
22.11.2019, 12:30

Поддерживаю!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Тилек
22.11.2019, 12:59

Башталось гонения против семьи Матраимовых, верните Ашу который это позволил.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Эльнур
22.11.2019, 13:02

посадить и аша, он тоже тут причем. и раима впервый очередь

0
Цитировать
Жалоба модератору
За
22.11.2019, 13:23

Были бы депутаты патриотами а не чимкириками то они исправили бы все что натворил атамбаеа и ко.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  