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Горнодобывающая отрасль. От политизации до экологии

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- Азиз Осмонов
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В связи с переходом Кыргызстана к парламентской форме правления и, как следствие, появления различных политических партий, широкие массы кыргызстанцев оказались вовлеченными в политическую жизнь страны. Это усилило политизированность горнодобывающей отрасли. Об этом VB.KG сообщил председатель Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

Но, по его словам, проблема в том, что большинство граждан слабо информированы, как об особенностях производственного процесса, так и о технологической специфике разработки того или иного месторождения.

- Мало осведомлены многие о текущих и прогнозируемых выплатах ведущих поиск, разведку и добычу полезных ископаемых компаний в местный и республиканский бюджеты, о реальном вреде горнодобывающего производства для экологии страны. В итоге местное население по-своему понимая собственную роль "защитника" местного сообщества и окружающей среды, выходит на акции протеста против строительства и запуска таких предприятий. Либо требуют прекратить разработку на рудниках и действие лицензий на пользование недрами. В ход идут разные средства - от перекрытия автодорог до захвата техники и порчи частного имущества, обвинений в коррупционном сговоре представителей органов местных государственных администраций и местного самоуправления с инвесторами, - подчеркивает Таджибаев.

В результате такого противостояния, компании несут убытки, местное население остается без работы, а в республиканский и местный бюджеты не поступают налоговые сборы и социальные выплаты.

Стоит отметить, что благодаря результатам деятельности геологической службы советского периода, на территории Кыргызстана зафиксировано несколько тысяч месторождений и рудопроявлений рудных и нерудных полезных ископаемых, разработка которых может внести существенный вклад в поднятие экономики страны.

- Роль отрасли в развитии экономики значительна. По данным Национального статистического комитета КР, ежегодно в горнорудную отрасль Кыргызстана, обеспечивающую более 8,5 процента валового внутреннего продукта, более 50 процента объема промышленного производства и экспорта страны и более 15 процента налоговых поступлений, вкладывается более 2,5 млрд. долларов США. Наблюдается стабильный рост данных инвестиций. Стратегия развития отрасли предусматривает увеличение объемов инвестиций, соответственно, создание новых рабочих мест, рост отчислений в бюджет Соцфонда КР, республиканский и местные бюджеты, улучшение инвестиционной привлекательности страны.Однако все эти далеко идущие планы находятся под угрозой из-за ряда проблемных вопросов и причин, - считает Таджибаев.

Одна из таких проблем – мнимая "защита" экологии. Боязнь наступления экологического ущерба для здоровья людей, домашних животных и скота, загрязнение воздуха и растительности вследствие разработки месторождений.

- Порой местные жители говорят, что не нужно ставить горнодобывающую промышленность в приоритет, а надо богатства страны сохранить в ее недрах и оставить детям и внукам нетронутую природу и хорошую экологию. Понятно, что ни одно производство либо добыча полезных ископаемых не может быть совершенно безвредным. И если на момент добычи полезных ископаемых рекультивация земель невозможна, то на момент поиска и разведки недр местное население и геологи могут обговорить все спорные вопросы и риски, минимизировать загрязнение окружающей среды. Поэтому еще до начала всех работ необходимо и для добывающих компаний, и для населения провести полный фоновый мониторинг территории, - говорит глава ЦК ГМПК.

Сегодня в горнодобывающей отрасли используются инновационные технологии, которые позволяют максимально снизить экологические риски и вести ответственную добычу недр и применять самые инновационные методы рекультивации отходов: все зависит от уровня разрабатывающей компании.

- А вот если нет доступной и подробной информации о том, как горнодобывающие компании минимизируют экологические риски, то социальные конфликты не только не угасают, но также вспыхивают с новой силой и тогда цианиды, радиация, экологические катастрофы – реальные или мнимые – часто становятся двигателем интересов неких "третьих лиц", - уверен он.

Еще одной серьезной проблемой в горнопромышленном секторе является так называемый информационный вакуум.

- Это касается именно положительного влияния горно-металлургической отрасли напрямую на социально-экономическое положение и политическую обстановку в стране. Часто отсутствует информация о финансовой деятельности горно-добывающих компаний: об объемах инвестиций, чистой прибыли и ее распределении, о выплачиваемых налогах, о расходах на поставки, о фонде оплаты труда и так далее. Ежегодно предприятия отрасли отчисляют в бюджет порядка 10 млрд. сомов. И с каждым годом этот показатель стабильно растет. Деятельность горнодобывающих предприятий создает новые рабочие места и оказывает мультипликативный эффект в обслуживающих производствах и подрядных организациях, уменьшая безработицу. Соответственно, запуск новых предприятий и создание рабочих мест способствует снижению внутренних и внешних миграционных потоков. Социальные же пакеты в рамках взаимодействия инвесторов с местными сообществами позволяют решать насущные проблемы местного населения и улучшить социально-экономическое положение в регионе, - отмечает Таджибаев.

Будучи заинтересованными в росте собственного промышленного потенциала Кыргызстана, целесообразно максимально привлекать местные компании для производства комплектующих, оборудования и материалов, необходимых для осуществления работ по разработке месторождений, формируя тем самым, около горнорудный кластер.

- Однако многие иностранные горнодобывающие компании предпочитают закупать комплектующие и прочие необходимые материалы из-за рубежа, зачастую в разы дороже, что ведет к удорожанию проектов. Иностранные компании нередко привлекают свои зарубежные компании в качестве подрядчиков для выполнения геолого-разведочных, буро-взрывных работ, горнопроходческих работ. Хотя в Кыргызстане функционируют ряд достаточно крупных компаний, осуществляющих данные виды работ. При этом, с инвесторами, осуществляющими подобного рода работы, должны быть обговорены условия привлечения местных компаний, которые имеют возможность осуществлять проектно-сметные, поисково-разведочные, буровые и горные работы, эксплуатацию месторождений полезных ископаемых и прочие работы. Известны десятки таких отечественных компаний, а также зарубежные профильные компании, учредителями которых являются граждане КР. В материале умышленно не перечисляются конкретные наименования компаний с тем, чтобы не создать иллюзию их продвижения и лоббирования, - сетует глава ЦК ГМПК.

Имеют место случаи отсутствия конкретных договоренностей сторон по взаимным обязательствам в части трудоустройства местных жителей, обеспечения безопасных условий их труда и безопасного и бесперебойного производственного процесса. Также имеются примеры нарушения трудовых прав местных сотрудников и завышенное, сверх нормы привлечение иностранной рабочей силы.

- Горнодобывающая отрасль наряду с транспортом и энергетикой относится к числу самых опасных отраслей производства, именно там наиболее высок травматизм. И существенную помощь организациям в обеспечении безопасных условий труда оказывает профсоюз. Профсоюзные организации ГМПК осуществляют надзор за соблюдением норм законов о труде и его охране, заключают соглашения и коллективные договоры, которые регулируют социально-экономические вопросы, а также добиваются обеспечения достойных условий оплаты труда. В таких организациях обеспечивается гарантии занятости, нормы рабочего времени и условия отдыха и т.п. Наличие профсоюзов в организациях гарантирует соблюдение трудовой дисциплины, качественное выполнение работы, хороший социальный диалог, взаимопонимание между работодателями и трудовым коллективом. Все это положительно отражается на результатах работы предприятий, - уверен он.

В этом плане важен ряд шагов для улучшения ситуации.

- Обеспечить выдачу лицензий открыто, прозрачно и на законных основаниях. Причем, только добросовестным инвесторам, имеющим опыт работы в данной сфере, а также финансовые и технические возможности для ведения ответственного бизнеса с пользой для регионального развития. Ввести регулярный и прозрачный экологический мониторинг с целью исключения экологического ущерба при условии полной информированности местного населения о его результатах. Все кыргызстанцы должны иметь доступ к чистой питьевой воде, комфортным санитарно-гигиеническим условиям проживания, здоровому питанию, качественному образованию, достойному труду и т.д. Закреплять в Соглашениях между местными госадминистрациями, инвесторами и местными сообществами конкретные обязательства и ответственность Сторон, - резюмирует Таджибаев.

Также, по мнению главы ЦК ГМПК, важно минимизировать привлечение иностранной рабочей силы и обеспечивать максимальное трудоустройство местных работников и строгое соблюдение трудового законодательства Кыргызстана, а также гарантируя создание профсоюзов. Усилить информационно-разъяснительную и образовательную политику.

- Для этого - разработать государственную программу и организовать госзаказ. Гарантировать экологически безвредное производство и максимально жестко и решительно пресекать любые нарушения законодательства КР со стороны отдельных лиц или политических партий, препятствующих деятельности предприятий. Привлекать местных поставщиков товаров, оборудования и услуг. Внедрить ознакомительную практику обмена делегациями работников различных предприятий и жителей разных населенных пунктов, на территории которых находятся действующие либо запускаемые предприятия. Это обеспечит бесперебойную работу горно-добывающего сектора, обеспечит его развитие и доходы в бюджет страны, - заключил Эльдар Таджибаев.


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URL: https://www.vb.kg/384274
Теги:
бюджет, горнодобывающий сектор, золото, инвестиции, лицензия, экология, Кыргызстан, деньги, политика, Эльдар Таджибаев
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