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Моя история о войне: С "тигром" уткнулись ствол в ствол (видео)

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- Светлана Лаптева, Андрей Заверухин
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Житель Бишкека и кавалер ордена Славы Поломошнов Петр Иванович в проекте "Моя история о войне" рассказал, что в 1940 году закончил курсы механизаторов после семилетки на Алтае. И когда началась Великая Отечественная война был призван в Томске в танковые войска механиком-водителем. После войны он приехал работать в Киргизскую ССР на завод. В свои 95 с половиной лет на вопрос, чего бы ему хотелось еще в этой жизни, он четко отвечает: пожить бы, посмотреть что там дальше.

Сам он небольшого росточка, худенький, и вряд ли в нем можно угадать героя, а ведь это так. Рядовой Петр Поломошнов 1924 года рождения, механик–водитель самоходной установки артбригады 76.36. В его наградном листе на орден Славы III степени указано, что "Поломошнов" при прорыве сильно укрепленной полосы противника на высоте 177 Яссы (Румыния) проявил мужество и отвагу. Уничтожил два станковых пулемета и противника, чем обеспечил выполнение задачи, поставленной дивизиону. Ранен, находится в госпитале". И это не единственный боевой эпизод. Каждую ложбину и взгорок освобожденной с боями Европы "пропахал" на своей машине Поломошнов. В пыли, грязи и под огнем.

- Что помнится? Как наткнулся на "тигра". При выполнении задачи на самоходке двигался по улице, стал поворачивать, и вдруг прямо предо мной эта махина. Уткнулись ствол в ствол. И я его вижу, и он мое лицо в своем отсеке видит прямо перед собой. И выстрелил гад наугад, не попал в двигатель и бензобак, а ведь мог, видимо, надеялся - не стал целиться через прицел. И хоть ранило меня, но жив остался. Еле успел уйти. Повезло, сами понимаете, самоходка - не танк, - рассказал Петр Иванович.

Каждый день он ходил под Богом, и сколько раз мог погибнуть не считал - однажды двигатель заглох - выглянул, а тут рядом снаряд фашист "положил" - позже понял, что металлический наушник от шлема спас его от осколка, . .

Он с юмором рассказывает о страшных деталях и сценах войны, словно это было не вчера, а сегодня. Как на открытом пространстве прижатые огнем фашистом пролежали почти сутки, и он в мокрой одежде и валенках вмерз в землю, окоченел так что его пришлось вырубать изо льда. Или как в другой раз ему взрывом вырвало мясо со спины и перебило брючный ремень, а он боялся что упадут "штанишки", когда прибежал военврач.

Справка: Напомним, интернет–редакция сайта VB.KG совместно с поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш" продолжает съемки Живой Книги Памяти - проекта "Моя история о войне". Это наша Вахта Памяти к 75–летию Великой Победы.

Любой гражданин Кыргызстана или гость нашей страны может прийти в редакцию и рассказать на видеокамеру свою историю о Великой Отечественной войне.

В неделю планируется выпуск нескольких видео- историй в формате "Моя история о войне". Запись на съемку по телефону 0555 92–36–03, съемка по пятницам.


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URL: https://www.vb.kg/385665
Теги:
ветераны, ВОВ, Кыргызстан, поиски
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Сюжет: Моя история о войне (5 материалов)
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