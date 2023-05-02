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Актан Идирисов: Мой кумир - наш земляк, летчик Исмаилбек Таранчиев

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- Светлана Лаптева
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Курсант военно-спортивного клуба "Родина" Актан Идирисов рассказал, что для него примером героизма стал наш земляк, Герой Советского Союза Исмаилбек Таранчиев.

- Исмаилбек Таранчиев направил свой горящий самолет в скопление горящей техники на территории Эстонии в районе Нарвы. Погиб он и его второй член экипажа. Я хотел рассказать именно об этом.

И важно, что ваш проект "Моя история о войне" дает возможность и нам молодым узнать что-то большее о героях. И когда мы собираем информацию, то можем увидеть ошибки в интернете, которые допускаются по незнанию истории или второпях. В этой связи у нас есть возможность исправить ошибки.

Так, например, на одном из сайтов почему-то написано, что Исмаилбек Таранчиев совершил свой подвиг над территорией Финляндии. Поисковики исправили эту ошибку при подготовке моего выступления. А мое дело теперь списаться с автором сообщения на сайте и исправить эту фактическую ошибку.

Для меня Исмаилбек Таранчиев интересен тем, что он мечтал о небе и свою мечту осуществил, воевал, был настоящим героем, - рассказал Актан.

Он пояснил, что ходит на занятия в военно-спортивный клуб "Родина", где ему и другим ребятам рассказывают о Героях Советского Союза и ветеранах Великой Отечественной войны.


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URL: https://www.vb.kg/429101
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Сюжет: Моя история о войне (20 материалов)


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