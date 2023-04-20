Моя история о войне: Афганец Орунбек Чондоев очень гордится своим отцом

Прапорщик пограничной службы и ветеран афганской войны Орунбек Чондоев о своем отце, фронтовике-артиллеристе Дайыне Чондоеве говорит только с уважением, болью и гордостью. По его словам, он стал военным именно благодаря воспитанию отца.

- Я военный и мои дети, внуки тоже на военной службе. Этот дух в нас вложил мой отец-фронтовик. Представьте, как он нас воспитывал, что я даже маленьким был готов биться с фашистами, и когда вырос, рвался в армию. Волей судьбы я стал штатным военным пограничником и, когда служил в Афганистане, вспоминал каждое слово отца.

Когда я рос, всегда старался быть подле отца, он был не просто примером, а героем. Он обладал какой-то невиданной силой, духом, был во всем самым лучшим. О войне рассказывал просто, зачастую подтрунивая над собой. Это сейчас я, побывав на войне, будучи участником всех наших трагических событий в стране, понимаю насколько ему повезло, что он выжил, и что наверняка ему было страшно.

Я запомнил, как он рассказывал, что на фронт просился с первых дней войны, но призвали его в 1942 году. В Токмоке обучали кавалеристским навыкам, а потом объявили, что такие части не нужны на фронте, и направили в стрелковый полк. Его сразу отобрали заряжающим в артподразделение. Отец был очень крепким, коренастым, кряжистым - сказали, что такая сила не должна пропадать. Еще бы тягать снаряды под огнем - это не шутка.

С юмором рассказывал отец, как призывники из республики осваивали первые азы строевой подготовки: не давалась ребятам команда направо-налево-кругом. Команды звучали на русском, новобранцы терялись. Командиры позвали переводчика со знанием кыргызского языка и дело пошло.

На фронт приехали прямо под Москву, и сразу на станции попали под обстрел. Односельчанина сразу убило осколком. Вокруг стрельба, дым, пули, осколки летают, отец решил, может от шока, сразу его похоронить в сторонке. Стал оттаскивать односельчанина подальше от станции, а тут над ним офицер с пистолетом: "Ты что делаешь? Убьют! В укрытие!". Вот так и началась для наших война. Уже ночью отец все равно сползал похоронить своего земляка. Собрал его вещи, а потом передал в семью.

Потом уже позже отец был ранен. Снаряд угодил прямиком в орудие, кого-то убило. Отец был ранен в руку, плечо. Руку так и не удалось восстановить. Не поднималась, непригодна была для работы. Полтора года он пролежал в госпиталях. Когда стало получше одной рукой помогал медперсоналу, раненным. Одна из медсестер в благодарность научила рядового плести корзинки, шапочки из соломы. Так что с войны он приехал еще и с денежкой.

Вернулся домой, а в селе одни дети-сироты, да вдовы. А старшая над всеми молодая вдовушка - настоящий командир по характеру и красивая как балерина… Не поверите - копия Бюбюсары Бейшеналиевой. Понятно, что горя хлебнули все и во время войны не на красоту смотрели, а на то, сколько можешь дать фронту. Отец сразу в колхоз пошел и женился на красавице вдове-бригадирше, которая и командовала всеми. . У нее было двое деток, да потом еще вместе четверых родили. Так всю жизнь и прожили - споро и весело.

Отец всегда говорил, что надо молится за мир, что война - страшное дело, вспоминал своих однополчан разных национальностей, ценил фронтовую дружбу. И еще очень гордился тем, что мы победили фашизм.

Однажды мы приехали в Москву, где я хотел показать ему и маме столицу и потом Ленинград. Отце тогда принял участие в Параде на Красной площади. Пришел оттуда расстроенным. Рассказал, что человек, который рядом с ним сидел, оказался из Германии. Воевал в России, а теперь приехал туристом. Немец сказал ему тогда: ну и что, что воевали, а Победу то предали. Мол, смотри - перестройка сожрала Победу. Шел тогда 1995 год и отец тогда долго не мог успокоиться.

А я потом всегда вспоминал тот разговор, размышлял, и убеждал отца, что это не так. Что вот в нашей семье Победу помнят, и мы воспитываем внуков правильно. И он жизнь свою прожил правильно, и воспитал нас победителями, сильными и верными отчизне.

У меня семеро детей и все настоящие - девчонки с характером, в жену мою пошли, а парни все серьезные. Мне вот 70 лет, а я никогда не пил, не курил и всегда за народ. И сейчас, чтобы не происходило говорил и буду говорить: Победа в Великой Отечественной войне - дело всего многонационального народа Советского Союза! А забыть - значит предать своих отцов и матерей, и наших внуков. Это же ради будущего, а значит ради них и воевали, и в каждом из нас их гены, то есть победителей.

Важно, чтобы каждый понимал, что нужно сегодня воспитывать патриотов с детского сада, не пускать это на самотек. А в этом отношении у нас не все в порядке. Когда молодые ребята хотели ехать в Баткен воевать, а собралось там не меньше 600 человек, то я их спросил: а кто из вас служил в армии? Руки подняли всего 6 человек. Как же так, как это не обучать людей защищать свою страну? Это же преступление и Баткен показал это. Поэтому я поддерживаю все шаги государства, президента, Министра обороны по укреплению армии и патриотизма. Так держать!", - рассказал Орунбек Чодоев.

Консультация поисковиков: В базе "Память народа" после интервью мы нашли лишь один документ их госпиталя на нашего солдата, но имя и фамилия написаны с искажением. Для получения полной информации, семья может написать на сайт ЦАМО, или Военно-медицинского архива в городе Санкт-Петербург. В запросе необходимо приложить документ, подтверждающий родство и есть шанс получить подробности медицинского диагноза.

Также в базе "Память народа" найдены данные на дядю гостя нашей редакции Чекира Чондоева. Один документ о пропаже без вести, другой свидетельствует, что Чекир Чондоев был призван в 35 запасной стрелковый полк. Всех этих документов в семье не было.