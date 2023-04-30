Адинай Джанузакова: Мой прадедушка бежал из фашистского плена (видео)

Ученица 7-го класса школы-гимназии № 24 в Бишкеке Адинай Джанузакова рассказала о своем прадедушке - участнике войны, который прошел путь от курсанта Фрунзенского пехотного училища, до помощника коменданта в городе Мельк в Австрийской оккупационной зоне сразу по окончании Великой Отечественной войны. За это в 80-е годы он был удостоен звания Почетного гражданина города.

"Мой прадедушка Джанузаков Шаршен Карыевич родился 10 февраля 1925 года в Нарынской, тогда Тяньшанской области в селе Актаала. Его отец Кары Джанузаков в 1938 году по ложному обвинению в антисоветской деятельности был репрессирован и расстрелян. А в 1952 году его реабилитировали.

Когда началась война, моему прадеду Шаршену Джанузакову было всего 16 лет. Он также, как и его ровесники рвался на фронт. Но из-за возраста смог поступить во Фрунзенское пехотное училище только в 1943 году. А уже через 3 месяца по окончании училища в ноябре 1943 года попал на фронт.

Он начал свой боевой путь на Украине, сразу же став командиром расчёта артиллерийского орудия. В января 1944 года попал в плен, но он не смирился. Улучив удобный момент, с группой советских военнопленных, сумел организовать побег. Это был незабываемый момент, момент наивысшего напряжения, когда он рисковал и когда в любую секунду его могли убить.

Но надо было еще вернуться к своим, пройти через тылы противника. Чего ему это стоило прадедушка рассказывал своему сыну. Говорил, что ему помогла вера и огромное желание победить.

Потом были и другие задания и походы, сотни километров фронтовых дорог, нелёгкий путь к Берлину, а закончил свой боевой путь в Австрии.

После войны в течении ещё 3-х лет в оккупационной зоне Австрийского города Мельк он был помощником коменданта. И это был огромный опыт жизни", - рассказала Адинай.

Справка: Джанузаков Шаршен Карыевичыл удостоен ордена Отечественной войны, Ордена Красной звезды, медали за Отвагу, за взятие Будапешта, за взятие Вены...

После войны в 1952 году окончил Кыргызский исторический факультет, и работал в Женском Педагогическом институте имени Маяковского на должностях доцент, заведующий кафедрой ,был парторгом. Имеет степень кандидата педагогических наук. Проработал он там 50 лет.

В 80-е годы с делегацией Всесоюзного общества знания побывал в Австрии в городе Мельк, имел встречу с бургомистром и его указом был назначен почётным гражданином города. Умер в 82 года. У него сын, два внука и четверо правнуков.

Напомним, что журналисты редакции vb.kg и Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" совместно с Минобороны КР с 9 апреля по 9 мая 2023 года проводят акцию "Моя история о войне".

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