Горная отрасль Кыргызстана. Коррупция, запреты, налоги и польза Кумтора

Решение проблем безопасности в сфере недропользования является одним из приоритетных направлений развития экономики КР. Однако проводимая в этом направлении работа госорганов по решению Совбеза признана неудовлетворительной.

Почему коррупция глубоко проникла в отдельные уполномоченные госорганы в сфере недропользования? Особенно, это касается лицензионно-разрешительной системы. По каким соображениям происходит вмешательство местных органов власти в деятельность недропользователей при получении доступа к земельным участкам на месторождениях. Это касается и протестных настроений местного населения.

Почему лицензиаты удерживают лицензии без проведения соответствующих работ с целью перепродажи?

На эти и другие вопросы ответили на пресс-конференции в VB.KG представители Ассоциации горнопромышленников и геологов Кыргызстана: