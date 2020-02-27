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Горная отрасль Кыргызстана. Коррупция, запреты, налоги и польза Кумтора

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- Андрей Заверухин, Виктория Гунгер
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Решение проблем безопасности в сфере недропользования является одним из приоритетных направлений развития экономики КР. Однако проводимая в этом направлении работа госорганов по решению Совбеза признана неудовлетворительной.

Почему коррупция глубоко проникла в отдельные уполномоченные госорганы в сфере недропользования? Особенно, это касается лицензионно-разрешительной системы. По каким соображениям происходит вмешательство местных органов власти в деятельность недропользователей при получении доступа к земельным участкам на месторождениях. Это касается и протестных настроений местного населения.

Почему лицензиаты удерживают лицензии без проведения соответствующих работ с целью перепродажи?

На эти и другие вопросы ответили на пресс-конференции в VB.KG представители Ассоциации горнопромышленников и геологов Кыргызстана:


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URL: https://www.vb.kg/385771
Теги:
горнодобывающий сектор, золото, инвестиции, лицензия, промышленность, Кыргызстан, деньги, ГКПЭН
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