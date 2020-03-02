Фонд "Добрые руки" вновь просит граждан обратить внимание на их подопечных

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные кыргызстанцы.

Симпатяга Лада

Фонд "Добрые руки" ищет дом для собачки по имени Лада. Животному два года. Собачка здорова и стерилизована (рожать не будет!). Это хорошая охранница, однако на цепи никогда не сидела! Если эта симпатяга вас полюбит, то станет вам не просто хорошей защитницей, но и верным другом. Для содержания Ладе необходим полностью закрытый двор или вольер. Будущему хозяину ее привезут. Телефон: 0(555)922-005 (Есть WhatsApp), 0(706)922-005.

Дом для Мусеньки

Настоящий дом и любящая семья нужны маленькой кошечке по имени Муся. Киске четыре месяца. По характеру она очень ласковая и нежная. К лотку приучена. В настоящий момент живет в квартире. Привезут Мусю к вам домой. Звоните: 0(555)922-005 (Есть WhatsApp), 0(706)922-005.

Настоящий мужичок

"Добрые руки" и vb.kg ищут человека, который возьмет к себе вот этого очаровательного щенка. Перед вами настоящий мужичок, хозяин дома. Сейчас щенку два месяца. Когда песик вырастет, будет среднего размера. Животное здоровое, от внешних и внутренних паразитов обработано. В фонде обещают сделать все необходимые ему по возрасту прививки. И его также смогут привезти будущему хозяину. Обращайтесь по следующим номерам: 0(779)859-916, 0(770)770-373.

Ушки на макушке

В Фонде помощи животным надеются найти добрые руки для вот этой шестимесячной собачки. Наша кандидатка на усыновление здорова, привита и уже стерилизована. По размеру – некрупная, но… хорошая охранница. Если она вам понравилась, звоните, и собачку привезут к вам домой. Больше информации вы получите по телефону: 0(709)784-537.

Смешной пушистый комочек

Внимание, очень нужен дом двухмесячному щенку. Взгляните, какой смешной пушистый комочек. Это девочка. Она добрая и ласковая. Животное здорово, от блох и от глистов обработано. Прививки, необходимые в этом возрасте, скоро получит. Кроме того, фонд гарантирует взять на себя стерилизацию собачки, когда ей исполнится семь месяцев. Надумаете взять ее себе, звоните. Малышку доставят по указанному вами адресу. Дополнительные сведения по номерам: 0(779)859-916, 0(770)770-373.

Добр и послушен

"Добрые руки" и vb.kg ищут дом для довольно крупного кобеля. Перед вами хороший охранник, добрый и послушный пес. Необходимые прививки животное получило. Пса его будущему хозяину привезут. Набирайте: 0(709)784-537.

Шоколадка с охранными качествами

Пристраивается маленькая собачка необыкновенного бело-шоколадного окраса. Это девочка. Здоровая. Привитая. Стерилизованная. Очень хороший звоночек. Привезут красавицу к вам домой. На все вопросы ответят по телефону: 0(709)784-537.

Надежный "звоночек"

Фонд помощи животным отдаст в надежные руки маленькую собачку. Этой девочке четыре месяца. Организация гарантирует взять на себя ее стерилизацию в возрасте семи месяцев. Прививки собачка уже получила. Если вам нужен хороший "звоночек", тогда это точно ваш вариант. Привезут собачку к вам домой. Телефон для потенциальных хозяев: 0(709)784-537.

А вот и Бемби

Обратите внимание на Бемби! Это очень нежная и ласковая девочка. В настоящий момент собачке примерно шесть-семь месяцев. Животное здоровое, привитое. На днях Бемби будет стерилизована. По характеру это замечательное существо, очень любящее детей. Бемби хорошо знает поводок, и умеет на нем гулять, поскольку ранее жила в квартире. Можно взять ее в квартиру или дом с хорошо огороженной территорией и теплой будкой. Будущему хозяину Бемби привезут. Обращайтесь по любому из двух номеров: 0(550)031-130, 0(708)527-818.

Пристроим Лопоухого вместе!

В судьбе следующего героя принимали участие сами корреспонденты "Вечернего Бишкека". Если помните, в январе мы рассказали вам про лопоухого мальчишку, которого обнаружили около ворот редакции.

Это существо бело-рыжего окраса доверчиво заглядывало в глаза прохожим и легко давало себя погладить. На шее собачки была веревка, которую наша коллега со своим посетителем попытались снять. На шее же собаки зияла огромная кровавая рана.

Руководитель "Добрых рук" Лариса Слободская, оценив ситуацию, решила, что найденышу необходима помощь ветврачей. В клинике "Самсон" нашему малышу оказали помощь. Как рассказали врачи, синтетическую плетеную веревку надели на шею животному, судя по всему, месяца в два. То есть около полугода оно ходило с веревкой на шее. Как оказалось, для ветврачей подобные случаи далеко не редкость. Щенкам часто повязывают на шею шнурки, веревки, бантики и прочее. А потом… щенок может просто убежать, потеряться или по другой причине оказаться на улице. Животное растет, а веревка на его шее со временем все сильнее впивается и перерезает ткани.

Нашему подопечному повезло. Псу вовремя оказали помощь. Мы также собрали определенную сумму и передали Ларисе, ведь малышу предстояло лечение: ежедневные обработки и перевязки раны, уколы антибиотиков. Сейчас лопоухому рыжему мальчишке гораздо лучше. Он находится на передержке. И, как рассказала Лариса, его уже можно забирать. Так что, если среди вас есть кто-то, кто готов подарить ему новый дом, звоните Ларисе Слободской по номеру: 0(709)784-537.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем им еще можно помочь, читайте в группах Фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте vb.kg и в пятничных номерах газеты "Вечерний Бишкек".