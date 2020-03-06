Моя история о войне: Все четверо Черкасовых пропали без вести (видео)

Жительница села Полтавка Жайыльского района Чуйской области Надежда Петровна Кистанова, в девичестве Черкасова, рассказала свою историю о войне. Из ее семьи на фронт ушли четверо: дед Пимен Прокофьевич, и три его сына Петр, Захар и Николай. Домой никто не вернулся.

Годами из архивов приходили ответы " все считаются пропавшими без вести". В родном селе на памятнике односельчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны - все четыре фамилии в ряд… В семье уже не надеялись что-то узнать, но когда обратились к поисковое движение "Наша Победа-Биздин Жениш" кое-что стало проясняться. После нескольких уточнений поисковики рассказали, что нашли место гибели старшего – Петра, который, как выяснилось, погиб подо Ржевом. Направили запрос для уточнения: сохранилось ли захоронение и значится ли фамилия на памятнике? Ведь одно дело, что указано на документе военного времени, а другое - что стало через 75 лет после перезахоронений.

Второй брат Захар, выяснили поисковики, погиб и похоронен в Лоевском районе Беларуси. Оттуда и пришло письмо для родственников, в котором семье выразили слова соболезнования, уважения и просят прислать материалы о солдате, который отдал жизнь за освобождение их края. Так и написали: " мы собираем материалы о простых воинах Красной Армии".

На портале "Память народа" поисковики нашли и данные с пересыльного пункта, по которым ясно, что третий брат - Черкасов Николай Пименович "направлен 14.06.1944 в 357 стрелковую дивизию" . Нашли в базах и запись о том, что некий Черкасов Н.П. значится захороненным Лиепайском р-не, в г. Приекуле, ул. Узварас. И очень надеялись, что это и есть место захоронения нашего солдата, но опытный поисковик из Латвии Александр Ржавин, провел сверку и пояснил, что у похороненного там воина отчество "Павлович", и совсем другие данные.

- Остается надеяться, что в ЦАМО смогут проверить данные списочного состава 357 стрелковой дивизии. Кстати, в 1944 и 1945 годах она воевала именно в Латвии. Это единственная зацепка. - резюмировал Александр Ржавин.

И тут ясно, что нужно по хорошему ехать в ЦАМО - сверять документы, но откуда у обычных людей, да и у поисковиков такие возможности? И остается только один вариант - запрос в письменном виде. И таких запросов со всего бывшего Советского Союза приходят тысячи, И когда дойдет очередь до нашего - неизвестно. Платно такие запросы не выполняются. А поиск и сверка списочного состава дело трудоемкое. Поэтому остается ждать.

А вот на отца семейства - Черкасова Пимена Прокофьевича удалось обнаружить запись подворного обхода послевоенного периода - номер полевой почты, но более ничего.

Надежда Петровна Черкасова конечно надеется, что она сможет побывать не только в Ржевском районе, но и на могиле деда и второго дяди, если поисковикам и архивистам удаться докопаться до истины.

- Хочу выполнить завет мамы и бабушки – мы всю жизнь их искали, - говорит она.