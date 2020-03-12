В военкомате Логину сказали, что "предателей родины не будем искать"

Владимиру Ивановичу Логину было три года, когда отец ушел на фронт. И по сей день он не знает, что с ним случилось. На каждый его запрос приходит лишь один ответ: "ваш отец пропал без вести".

- Я ищу своего отца Ивана Михайловича Логин или Логинова, 1913 года рождения. В 1939 он повоевал на финской войне, вернулся, а когда началась Великая Отечественная – его снова призвали. По словам мамы, он в это время работал на строительстве Большого Чуйского канала. С фронта он домой успел отправить единственное письмо, да еще со станции Луговой. Передал его через знакомых, мол, скоро отправляют. Письмо было потеряно, а потом пришло извещение о том, что Логин Иван Михайлович пропал без вести. Мать белугой выла, трое детей: мал, мала, меньше: 1937, 1939, и 1942 года рождения. От безысходности схватила нас в охапку и к военкому – забери детей и воспитывай. Мол, как жить, - рассказывает сын пропавшего без вести солдата.

Логин с горечью говорит, что часто чиновники бросали ему в лицо: "если пропал без вести, значит предатель родины". И однажды даже наш герой услышал в военкомате, куда обратился за помощью: "мы предателей родины не ищем".

- Это было трудно пережить психологически. Нежелание помочь разобраться со стороны официальных властей, всегда настораживало, всегда закрадывалась мысль, а может что-то знают, но не говорят? Мать была человеком малограмотным, лишь в 60 лет научилась читать и писать. И на то, что похоронку прислали не на Логинова Ивана Михайловича, а на Логина не сразу обратила внимание. Не подняла шум тогда.

Теперь уже сколько лет прошло, а я все-таки хочу понять, что стало с моим отцом, какая бы горькая правда это не была. Я решил все-таки понять, куда делся мой отец. Снова отправил запрос и снова получил ответ, что отец уехал на фронт со станции Луговой и на этом его путь обрывается, – сказал Владимир Логин.

Он напомнил, что в этом году исполнится 75 лет со дня Победы.

- Все будут праздновать, но нельзя сдаваться, надо искать своих дедов и прадедов, которые воевали и дали нам возможность жить как мы хотим, - добавил он.