Маленькая дочь героя сожгла похоронку, чтобы мать не плакала (видео)

Главное перед 75-летием Победы для семьи Эгембердиевых – это найти могилу деда, орденоносца Бакалеева, погибшего в селении Нидер Езар под Берлином.

Токтобюбю Эгембердиева родилась 7 марта 1941 года в Кара-Балте, где отец служил в милиции, а 8 августа 1941 года его призвали в армию. Когда пришло известие о его смерти она точно не помнит. Помнит только, что они сразу уехали к родителям мамы, и незнакомые люди плакали как на похоронах.

Скорее всего плач и похоронка были уже после войны, потому что позже выяснилось, что Сарымсак Бакалеев погиб за неделю до Победы - 20 апреля 1945 г под Берлином в деревне Нидер Езар. Его жене на тот момент было 25 лет. Своим внукам Токтобюбю Эгембердиева рассказывает, что их дед - милиционер Бакалеев был человеком энергичным, очень жалел жену, особенно, когда в младенчестве умерли их двое деток, и младшую они так и назвали Токтобюбю (с кырг. "стой, остановись" - прим. ред.). Муж так окружил ее заботой, что она и в магазин лишний раз не ходила, он сам все приносил. А когда пришло известие о его гибели не поверила и всю жизнь продолжала верить в чудо, замуж так и не вышла. А первое время так неистово горевала, что маленькая дочка Токтобюбю однажды просто сожгла проклятую похоронку, над которой плакала мама ночами.

- В куклы играла у печки, и вместе с фотографиями все сгорело. Мама так расстроилась. Потом уже в советское время старший сын Токтобюбю Бакалеевой в военкомате нашел кусочек обгоревшей похоронки – оказалось там тоже был пожар. Так я и осталась без фото отца, – рассказывает дочь погибшего Героя.

Несколько лет назад искать информацию о дедушке взялся его внук Марат Эгембердиев. Он начал с баз данных "Память народа", ОБД Мемориал, а потом обратился в поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш".

- Поисковики обнаружили, что Сарымсак Бакалеев настоящий герой. Дважды награжден медалями и столько же орденами. А последним третьим орденом награжден за свой последний подвиг уже под Берлином, где он и погиб. В наградном листе указано, что своими умелыми действиями в районе Лебуса на Одере командир отделения Бакалеев поднял солдат в атаку, сам уничтожил 7 фашистов и пулемет, но был убит в этом же бою. Мы как внуки гордимся его подвигами. Спасибо Посольству России в Кыргызстане и военному атташату, которые помогли получить удостоверение к последнему ордену деда, – рассказывает Марат Эгембердиев.

К сожалению, у семьи пока не получается найти само место захоронения отца и деда. В донесении есть место и сам наградной лист свидетельствуют о том, что наш земляк погиб именно в селе Нидер Езар, но в списках братских захоронений его нет. И ведь в том самом донесении значится не он один, а значит десятки фамилий так и не увековечены. Неужели всем все равно?

- Указано, что он погиб в селе Нидер Езар на Одере под Берлином, значит где-то там и лежит. Мы и звонили, и обращались в местные администрации в Германии, но пока результата нет. Писали в Посольство России в Германии, нам ответили, что ответ ждите в течение года. Обратились даже в Красный полумесяц, где какая возможность появляется – все стараемся использовать. Одноклассницу, живущую в Германии, просил помочь. Они на немецком языке пытались разобраться – пока тишина. Какой-то замкнутый круг. Непробиваемая стена, - сказал он с горечью.

Наш земляк был реальным героем, и его семья сегодня с горечью рассказывает, что его имени нет на памятнике в Жайылском районе, нет никакой информации и в школе. Они сами обратились к главе Жайылского района и нашли понимание. Им пообещали, что к 9 мая имя их деда внесут на плиты.

Нужно сделать все, чтобы найти место захоронения солдата. В Германии проживают наши соотечественники, есть Посольство Кыргызстана. Надеемся, что они смогут подключиться к поиску. И по службе, и просто из уважения к герою и его подвигу.

Каждый солдат имеет право на память и увековечивание!

P.S. За время подготовки материала поисковикам удалось связаться с активистами в Германии, которые помогают увековечивать имена советских солдат. Они еще раз подтвердили, что в Нидер Езаре воинского захоронения нет, принято решение открыть специальную тему на поисковых сайтах для поиска места перезахоронения солдат, которые значатся захороненными вместе с Сарымсаком Бакалеевым. Такой шаг позволит всем миром разобраться с ситуацией.