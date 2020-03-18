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Депутат ЖК: В отставку Алтынай Омурбекову и Космосбека Чолпонбаева

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- Оксана Гут
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Нужно рассмотреть ответственность вице-премьер-министра по социальному блоку Алтынай Омурбековой и главы Минздрава Космосбека Чолпонбаева за распространение коронавирусной инфекции в Кыргызстане. С таким предложением выступила депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова.

Она возмущена тем, что чиновники, ручавшиеся своей головой, каждый день заседая со Штабами по предупреждению распространения COVID-19 на территории страны, не справились со своей основной задачей – проследить за въезжающими гражданами из-за рубежа.

"Конечно, ни одна страна не была застрахована от этого. Но минимизировать риски – это было обязанностью каждого и в первую очередь, ответственность на членах правительства. Не надо паниковать, но заразившиеся люди прилетели, успели провести той, встретиться с родственниками. Если бы их сразу отправили на карантин, вероятность распространения была бы снижена. А сейчас мы, можно сказать, потеряли контроль", - аргументировала депутат.

Парламентарий также обратилась ко всем пассажирам того рейса из Саудовской Аравии, которые летели вместе с зараженными, и призвала их не прятаться, а обратиться к врачам.

"У Алтынай Омурбековой и Космосбека Чолпонбаева была главная задача следить за здоровьем граждан, прибывающих из других стран. Причем сами люди же сигнализировали, говорили, что их толком не проверяют в аэропортах, хотя они уже и сами готовы на карантин. Если кто-то не выполнял необходимые требования на границе, члены правительства должны были бить в колокола, делать работу над ошибками", - отмечает нардеп.

Тем не менее, Строкова верит, что отечественная медицина и сознательность граждан способствуют быстрой победе над коронавирусной инфекцией в Кыргызстане. Для этого, кыргызстанцам нужно соблюдать простые рекомендации и ответственно относиться к здоровью не только своему, но и окружающих людей.

"Давайте быть на расстоянии, но не избегать друг друга, помогать друг другу, не оставлять в беде. Надеюсь, мы сможем быстро восстановиться и в плане здоровья, и экономики. Это будет хороший урок, чтобы в дальнейшем быть более нравственными и относится к развитию страны более серьезно. И надо помнить, каким бы ты ни был миллионером, это тебя не спасет от вируса. Мы все равны!" - заключила парламентарий.

Подробнее, о необходимости ввода налоговых каникул, оказания помощи всем слоям населения в связи со вспышкой COVID-19 и особенности кыргызстанских медиков в нашем видеоматериале.


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URL: https://www.vb.kg/386266
Теги:
отставка, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Космосбек Чолпонбаев, коронавирус, карантин, Алтынай Омурбекова, Строкова Евгения
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