Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Замминистра МЧС: Коронавирус - не самая большая проблема для Кыргызстана

391  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан справится со вспышкой коронавируса, используя опыт других стран. Об этом сегодня, 19 марта, на брифинге заявил члена Штаба по COVID-19 замминистра МЧС Калыс Ахматов.

Коронавирус- не самая большая проблема для Кыргызстана. Мы переживали другие эпидемии и проблемы, и всегда выходили из этих ситуаций. В этот раз будет также: мы решим и эту проблему, сказал Ахматов.

Он отметил, что Штаб изучи опыт других стран. Чтобы победить коронавирус в Кыргызстане, будет использован опыт Японии.

По словам Калыса Ахматова достаточно следовать ряду правил по соблюдению гигиены и чистоты. Так, чтобы не заразиться инфекцией и искоренить вирус COVID-19 рекомендуется каждые 15 минут пить теплую кипячённую воду, полоскать рот соленой водой, каждые 2 часа дезинфицировать и проветривать помещения.

Напомним, в Кыргызстане выявлено три случая заражения коронавирусом. Все пациенты - жители Сузакского района, где со вчерашнего дня объявлен режим чрезвычайной ситуации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386302
Теги:
МЧС, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  