Замминистра МЧС: Коронавирус - не самая большая проблема для Кыргызстана

Кыргызстан справится со вспышкой коронавируса, используя опыт других стран. Об этом сегодня, 19 марта, на брифинге заявил члена Штаба по COVID-19 замминистра МЧС Калыс Ахматов.

Коронавирус- не самая большая проблема для Кыргызстана. Мы переживали другие эпидемии и проблемы, и всегда выходили из этих ситуаций. В этот раз будет также: мы решим и эту проблему, сказал Ахматов.

Он отметил, что Штаб изучи опыт других стран. Чтобы победить коронавирус в Кыргызстане, будет использован опыт Японии.

По словам Калыса Ахматова достаточно следовать ряду правил по соблюдению гигиены и чистоты. Так, чтобы не заразиться инфекцией и искоренить вирус COVID-19 рекомендуется каждые 15 минут пить теплую кипячённую воду, полоскать рот соленой водой, каждые 2 часа дезинфицировать и проветривать помещения.

Напомним, в Кыргызстане выявлено три случая заражения коронавирусом. Все пациенты - жители Сузакского района, где со вчерашнего дня объявлен режим чрезвычайной ситуации.