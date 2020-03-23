Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во время суда по Кой-Ташским события

Об этом сообщила член политсовета СДПК, одна из обвиняемых по данному делу Кундуз Жолдубаева.

Она уточнила, что у бывшего президента Алмазбека Атамбаева в ходе заседания понизилось давление, он почувствовал недомогание. Ухудшение состояния здоровья подтвердил санврач СИЗО ГКНБ.

В связи с этим заседание суда перенесли на неделю. Следующее заседание состоится 30 марта.

Напомним, 7 августа бойцы спецназа "Альфа" попытались произвести силовой привод Алмазбека Атамбаева на допрос в МВД. Находящиеся в доме соратники и сторонники бывшего президента оказали сопротивление, сам Атамбаев укрылся в своем особняке. В результате последующей стрельбы был убит командир подразделения "Альфа", часть бойцов были захвачены в заложники. На улице начались столкновения между местными жителями и сотрудниками милиции, подоспевшими на помощь спецназу. В результате этого более сотни человек со стороны милиции и местных жителей получили травмы.

Алмазбек Атамбаев был задержан лишь на следующий день, 8 августа. Он согласился сдаться добровольно.

По делу о событиях в Кой-Таше проходит 19 подозреваемых, из них пятеро заключили сделку со следствием. Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, Равшан Джеенбеков, Меербек Мискенбаев, Кундуз Жолдубаева, Канат Сагымбаев, Марат Шаменов, Карыпбек уулу Рысбек, Фархат Баабиев, Канатбек Осмоналиев, Капарбек уулу Ноорузбек находятся на скамье подсудимых.

Слушание дела проходит в закрытом режиме.