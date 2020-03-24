В Кыргызстане 26 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них дети

На 24 марта 2020 года по республике зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Об этом сегодня, 24 марта сообщил Заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.
Пациенты находятся в следующих медицинских учреждениях:
- Республиканская клиническая инфекционная больница в г.Бишкек
- Ошская межобластная клиническая больница
- Ноокатская территориальная больница
- Джалал-Абадская областная клиническая больница
- Баткенская областная объединенная больница
Кроме того, госпитализированы еще 4 человека, с предварительным положительным результатом (проводится контрольное исследование). У 96 человек анализы с сомнительными реакциями, пока показывают отрицательные результаты.
Госпитализировано 142 человека (68 мужчин, 74 женщин).
Среди госпитализированных двое детей до года, 1 с положительным результатом;
1 ребенок 6 лет – с положительным результатом;
1 подросток 14 лет – с положительным результатом.
Возраст остальных – от 16 до 86 лет.