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В Кыргызстане 26 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них дети

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- Екатерина Улитина
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На 24 марта 2020 года по республике зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Об этом сегодня, 24 марта сообщил Заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

Пациенты находятся в следующих медицинских учреждениях:

  1. Республиканская клиническая инфекционная больница в г.Бишкек
  2. Ошская межобластная клиническая больница
  3. Ноокатская территориальная больница
  4. Джалал-Абадская областная клиническая больница
  5. Баткенская областная объединенная больница

Кроме того, госпитализированы еще 4 человека, с предварительным положительным результатом (проводится контрольное исследование). У 96 человек анализы с сомнительными реакциями, пока показывают отрицательные результаты.

Госпитализировано 142 человека (68 мужчин, 74 женщин).

Среди госпитализированных двое детей до года, 1 с положительным результатом;

1 ребенок 6 лет – с положительным результатом;

1 подросток 14 лет – с положительным результатом.

Возраст остальных – от 16 до 86 лет.


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URL: https://www.vb.kg/386434
Теги:
здравоохранение, эпидемия, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (4 материалов)
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Комментарии
Алмаз с 7 микр.
24.03.2020, 13:26

Будет ли нести уголовную ответственность ДУМК за халатность, приведшую к заражению граждан? Если нет, то почему? ДУМК, не отреагировав на предупреждения Минздрава, санкционировало малый хадж. Духовенство должно нести ответственность. У нас светское государство, и, на духовенство не распространяется неприкосновенность. Власть вводит штрафы за нарушения режима чс, а против ДУМК допустившего преступную халатность боится принимать меры. У нас гражданское государство или теократическое?

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Вопрос
24.03.2020, 13:59

Почему не сообщают источник их заражения??!!

Как их обнаружили??!!

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66
24.03.2020, 14:15

Бедные дети, имунитет  очень слабый из-за плохого питания.

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