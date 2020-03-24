В Кыргызстане 26 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них дети

На 24 марта 2020 года по республике зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Об этом сегодня, 24 марта сообщил Заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

Пациенты находятся в следующих медицинских учреждениях:

Республиканская клиническая инфекционная больница в г.Бишкек Ошская межобластная клиническая больница Ноокатская территориальная больница Джалал-Абадская областная клиническая больница Баткенская областная объединенная больница

Кроме того, госпитализированы еще 4 человека, с предварительным положительным результатом (проводится контрольное исследование). У 96 человек анализы с сомнительными реакциями, пока показывают отрицательные результаты.

Госпитализировано 142 человека (68 мужчин, 74 женщин).

Среди госпитализированных двое детей до года, 1 с положительным результатом;

1 ребенок 6 лет – с положительным результатом;

1 подросток 14 лет – с положительным результатом.

Возраст остальных – от 16 до 86 лет.