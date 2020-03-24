Малик Нурдинов назначен комендантом города Ош и двух районов Ошской области

Начальник Управления внутренних дел Ошской области Малик Нурдинов назначен комендантом города Ош, Карасуйского, Ноокатского районов Ошской области. Об этом сообщает республиканский штаб по СOVID-19. Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Акрам Мадумаров представил Малика Нурдинова.

Отмечается, при введении чрезвычайного положения или возникновении указанных в законе кризисных ситуаций Генеральный штаб Вооруженных Сил является высшим органом оперативного управления и координации сил и средств органов внутренних дел, национальной безопасности, гражданской защиты, других государственных органов Кыргызской Республики и органов местного самоуправления, вовлеченных в рамках своей компетенции в систему обеспечения национальной безопасности.

Для осуществления единого управления силами и средствами, обеспечивающими режим чрезвычайного положения, органом или должностным лицом, принявшим, издавшим акты о введении чрезвычайного положения, назначается комендант местности, на которой введено чрезвычайное положение.

Напомним, сегодня президент подписал указ о введении чрезвычайного положения на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области на период с 08.00 часов 25 марта до 08.00 часов 15 апреля 2020 года.