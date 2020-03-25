Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Германия выделяет Кыргызстану 500 тысяч евро для борьбы с короновирусом

104  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правительство Федеративной Республики Германии выделяет 500 тысяч евро Кыргызстану в виде специальных средств для принятия мер по защите от короновируса.

Данные средства являются грантовыми и предоставляются Федеральным министерством по экономическому сотрудничеству и развитию (BMZ) для технического сотрудничества.

Для реализации данных мер бюджет GIZ-проекта "Содействие перинатальному здравоохранению в Кыргызстане" будет увеличен на соответствующую сумму.

Значительная часть средств будет перенаправлена в ВОЗ для обеспечения скоординированного осуществления мер в рамках Национального плана действий в чрезвычайных ситуациях и централизованного закупа соответствующего оборудования.

На оставшиеся средства в рамках GIZ-проекта будут профинансированы, например, защитные средства, обучения медицинского персонала, а также информационные и

разъяснительные кампании.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386453
Теги:
Германия, грант, Кыргызстан, Помощь, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (6 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  