Германия выделяет Кыргызстану 500 тысяч евро для борьбы с короновирусом

Правительство Федеративной Республики Германии выделяет 500 тысяч евро Кыргызстану в виде специальных средств для принятия мер по защите от короновируса.

Данные средства являются грантовыми и предоставляются Федеральным министерством по экономическому сотрудничеству и развитию (BMZ) для технического сотрудничества.

Для реализации данных мер бюджет GIZ-проекта "Содействие перинатальному здравоохранению в Кыргызстане" будет увеличен на соответствующую сумму.

Значительная часть средств будет перенаправлена в ВОЗ для обеспечения скоординированного осуществления мер в рамках Национального плана действий в чрезвычайных ситуациях и централизованного закупа соответствующего оборудования.

На оставшиеся средства в рамках GIZ-проекта будут профинансированы, например, защитные средства, обучения медицинского персонала, а также информационные и

разъяснительные кампании.