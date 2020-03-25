Прием граждан в УВД, ОВД Иссык-Кульской области временно приостановлен

Прием граждан в УВД и региональные ОВД Иссык-Кульской области временно будет осуществляться через телефонную связь и электронную почту. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-КУльсуой области Сталбек Усубакунов.
"В целях предупреждения заражения и распространения инфекционной болезни коронавируса, а также надлежащего обеспечения санитарно-эпидемиологического положения среди населения, прием граждан в УВД Иссык-Кульской области и его территориальные отделы будет временно приостановлен", - говорится в сообщении.
Теперь прием граждан по заявлениям, жалобам и сообщениям, предусмотренный постановлением правительства КР №182 от 25-марта 2010 года, до особого распоряжения будет осуществляться по телефонам довериям, электронной почте или же в письменном виде через почту.
Телефоны доверия:
УВД Иссык-Кульской области – (03922) 5-24-14;
ОВД г. Балыкчы – (03944) 3-27-05;
ОВД Жети-Огузского района – (03946) 5-14-95;
ОВД Тюпского района – (03945) 2-44-12;
ОВД Ак-Суйского района – (03948) 9-13-52;
ОВД Тонского района – (03947) 9-13-42;
ОВД г. Каракол – (03922) 5-13-80;
ОВД Иссык-Кульского района – (03943) 2-23-45.
Электронные почты:
УВД Иссык-Кульской области – dejurkaik@mail.ru;
ОВД г. Балыкчы – dejurkabu@mail.ru;
ОВД Жети-Огузского района – dejurkagz@mail.ru;
ОВД Тюпского района – dejurkatyp@mail.ru;
ОВД Ак-Суйского района – dejurkaaksy@mail.ru;
ОВД Тонского района – dejurkaton@mail.ru;
ОВД г. Каракол – dejurkakl@mail.ru;
ОВД Иссык-Кульского района – dejurkacha@mail.ru.