Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Прием граждан в УВД, ОВД Иссык-Кульской области временно приостановлен

56  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прием граждан в УВД и региональные ОВД Иссык-Кульской области временно будет осуществляться через телефонную связь и электронную почту. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-КУльсуой области Сталбек Усубакунов.

"В целях предупреждения заражения и распространения инфекционной болезни коронавируса, а также надлежащего обеспечения санитарно-эпидемиологического положения среди населения, прием граждан в УВД Иссык-Кульской области и его территориальные отделы будет временно приостановлен", - говорится в сообщении.

Теперь прием граждан по заявлениям, жалобам и сообщениям, предусмотренный постановлением правительства КР №182 от 25-марта 2010 года, до особого распоряжения будет осуществляться по телефонам довериям, электронной почте или же в письменном виде через почту.

Телефоны доверия:

УВД Иссык-Кульской области – (03922) 5-24-14;

ОВД г. Балыкчы – (03944) 3-27-05;

ОВД Жети-Огузского района – (03946) 5-14-95;

ОВД Тюпского района – (03945) 2-44-12;

ОВД Ак-Суйского района – (03948) 9-13-52;

ОВД Тонского района – (03947) 9-13-42;

ОВД г. Каракол – (03922) 5-13-80;

ОВД Иссык-Кульского района – (03943) 2-23-45.

Электронные почты:

УВД Иссык-Кульской области – dejurkaik@mail.ru;

ОВД г. Балыкчы – dejurkabu@mail.ru;

ОВД Жети-Огузского района – dejurkagz@mail.ru;

ОВД Тюпского района – dejurkatyp@mail.ru;

ОВД Ак-Суйского района – dejurkaaksy@mail.ru;

ОВД Тонского района – dejurkaton@mail.ru;

ОВД г. Каракол – dejurkakl@mail.ru;

ОВД Иссык-Кульского района – dejurkacha@mail.ru.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386460
Теги:
Иссык-Кульская область, правительство, Кыргызстан, коронавирус, карантин, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (7 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  