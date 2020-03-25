Прием граждан в УВД, ОВД Иссык-Кульской области временно приостановлен

Прием граждан в УВД и региональные ОВД Иссык-Кульской области временно будет осуществляться через телефонную связь и электронную почту. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-КУльсуой области Сталбек Усубакунов.

"В целях предупреждения заражения и распространения инфекционной болезни коронавируса, а также надлежащего обеспечения санитарно-эпидемиологического положения среди населения, прием граждан в УВД Иссык-Кульской области и его территориальные отделы будет временно приостановлен", - говорится в сообщении.

Теперь прием граждан по заявлениям, жалобам и сообщениям, предусмотренный постановлением правительства КР №182 от 25-марта 2010 года, до особого распоряжения будет осуществляться по телефонам довериям, электронной почте или же в письменном виде через почту.

Телефоны доверия:

УВД Иссык-Кульской области – (03922) 5-24-14;

ОВД г. Балыкчы – (03944) 3-27-05;

ОВД Жети-Огузского района – (03946) 5-14-95;

ОВД Тюпского района – (03945) 2-44-12;

ОВД Ак-Суйского района – (03948) 9-13-52;

ОВД Тонского района – (03947) 9-13-42;

ОВД г. Каракол – (03922) 5-13-80;

ОВД Иссык-Кульского района – (03943) 2-23-45.

Электронные почты:

УВД Иссык-Кульской области – dejurkaik@mail.ru;

ОВД г. Балыкчы – dejurkabu@mail.ru;

ОВД Жети-Огузского района – dejurkagz@mail.ru;

ОВД Тюпского района – dejurkatyp@mail.ru;

ОВД Ак-Суйского района – dejurkaaksy@mail.ru;

ОВД Тонского района – dejurkaton@mail.ru;

ОВД г. Каракол – dejurkakl@mail.ru;

ОВД Иссык-Кульского района – dejurkacha@mail.ru.