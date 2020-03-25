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Коронавирус в КР. Бишкекчанин спел красивую песню о карантине и весне

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- Екатерина Улитина
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Населенные пункты, где были выявлены случаи заражения коронавирусом, привыкают жить по новым правилам: строгий карантин и жесткие ограничения в общении.

Бишкекчанин Бек Садыков выложил в социальные сети песню, в которой рассказал о том, как проходит карантин.

В обычное время Бек работает диктором-фрилансером, но сейчас остался без работы.

- Когда нет работы, на улицу выходить нельзя, любимый бар закрыт, ты вдруг вспоминаешь о тех вещах, которые постоянно откладывал. Уборка, пробежки и само собой музыка, - рассказал бишкекчанин VB.KG.

Напомним, с сегодняшнего в ряде населенных пунктов Кыргызстана. В том числе в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде введен режим ЧП. Действуют строгие ограничения на перемещение по городу в дневное время, в ночное время покидать дома запрещено.


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URL: https://www.vb.kg/386478
Теги:
искусство, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (8 материалов)
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