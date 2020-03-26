КНР передала Кыргызстану средства индивидуальной защиты для медиков

Китайская Народная Республика оказала гуманитарную помощь Кыргызстану. Об этом сообщает республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Помощь соседнего государства была передана 25 марта на контрольно-пропускном пункте "Торугарт". Груз принял полномочный представитель правительства КР в Нарынской области Эмилбек Алымкулов.

Гумпомощь передал заместитель губернатора автономной области Кызыл-Суу КНР Ван Шин Ганг с пожеланием скорейшей победы над вирусом кыргызским народом.

КНР для медицинских работников передано 10 тысяч респираторных масок, 100 тысяч одноразовых масок, также одна тысяча средств индивидуальной защиты. Кроме этого, для Посольства КНР в Кыргызстане передано 10 тысяч масок.