Поставщики продуктов питания могут заезжать в Бишкек и в карантинную зону

Сегодня, 26 марта, комендант Бишкека Алмаз Орозалиев подписал указ о продовольственной безопасности. Об этом он сообщил во время брифинга в правительстве.

Согласно этому указу предприниматели и бизнесмены могут заезжать в Бишкек и в карантинную зону, созданную внутри Бишкека. Въезд осуществляется через следующие посты:

Алыкулова-Дэн Саяпина Васильевский тракт-дача Достук Молодая Гвардия – Объездная Курманжан Датка – Объездная Пост "Киргшелк" 7 апреля – Токомбаева Кожобергенова – 50 лет победы Кожобергенова – Семетей Селекционная - АЗС

Алмаз Орозалиев сообщил, что данный приказ в ближайшее время будет опубликован в СМИ и с ним смогут ознакомиться предприниматели.

Напомним, с 25 марта в некоторых населенных пунктах Кыргызстана, в том числе в Бишкеке, введен режим чрезвычайного положения. Граждане ограничены в передвижениях, введен комендантский час.