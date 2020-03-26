Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Поставщики продуктов питания могут заезжать в Бишкек и в карантинную зону

256  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 26 марта, комендант Бишкека Алмаз Орозалиев подписал указ о продовольственной безопасности. Об этом он сообщил во время брифинга в правительстве.

Согласно этому указу предприниматели и бизнесмены могут заезжать в Бишкек и в карантинную зону, созданную внутри Бишкека. Въезд осуществляется через следующие посты:

  1. Алыкулова-Дэн Саяпина
  2. Васильевский тракт-дача Достук
  3. Молодая Гвардия – Объездная
  4. Курманжан Датка – Объездная
  5. Пост "Киргшелк"
  6. 7 апреля – Токомбаева
  7. Кожобергенова – 50 лет победы
  8. Кожобергенова – Семетей
  9. Селекционная - АЗС

Алмаз Орозалиев сообщил, что данный приказ в ближайшее время будет опубликован в СМИ и с ним смогут ознакомиться предприниматели.

Напомним, с 25 марта в некоторых населенных пунктах Кыргызстана, в том числе в Бишкеке, введен режим чрезвычайного положения. Граждане ограничены в передвижениях, введен комендантский час.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386520
Теги:
бизнес, продовольствие, лжепредпринимательство, безопасность, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (15 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  