Поставщики продуктов питания могут заезжать в Бишкек и в карантинную зону

Сегодня, 26 марта, комендант Бишкека Алмаз Орозалиев подписал указ о продовольственной безопасности. Об этом он сообщил во время брифинга в правительстве.
Согласно этому указу предприниматели и бизнесмены могут заезжать в Бишкек и в карантинную зону, созданную внутри Бишкека. Въезд осуществляется через следующие посты:
Алмаз Орозалиев сообщил, что данный приказ в ближайшее время будет опубликован в СМИ и с ним смогут ознакомиться предприниматели.
Напомним, с 25 марта в некоторых населенных пунктах Кыргызстана, в том числе в Бишкеке, введен режим чрезвычайного положения. Граждане ограничены в передвижениях, введен комендантский час.