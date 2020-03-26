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В Казахстане женщина умерла от коронавируса

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- Бакыт Басарбек
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В экстренном выпуске новостей министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев сообщил о первой смерти от новой коронавирусной инфекции в Казахстане, передает NUR.KZ.

Как рассказал чиновник, первой жертвой коронавируса в Казахстане стала женщина. Исчерпывающую информацию завтра предоставят медики.

"Этот случай в очередной раз напоминает об опасности вируса. Необходимо выполнять все требования властей по изоляции и карантину", - сказал Абаев.

Он напомнил о том, что с 28 марта в трех мегаполисах страны вводятся новые ограничения.

Министр подчеркнул, что это не коммендатский час, однако в то же время отметил необходимость неукоснительного выполнения всех требований и понимания.


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URL: https://www.vb.kg/386539
Теги:
Казахстан, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (18 материалов)
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