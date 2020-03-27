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Казахские ученые сделают вакцину от коронавируса за год

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- Анвар Ажиев
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На разработку казахской вакцины от коронавируса уйдет год, передает Tengrinews.kz.

В Казахстане вакцину от коронавируса планируется испытывать сначала на животных, а после - на людях. Участие в исследовании, возможно, будет оплачиваться, если будут предусмотрены дополнительные средства на этот случай.

- Министерство здравоохранения будет проводить испытания на добровольцах. Для этого нужны будут здоровые люди, не переболевшие коронавирусом. Разработка вакцин состоит из нескольких этапов. Во-первых: получение кандидатного штамма, разработка технологии приготовления, испытание безопасности, доклинические и клинические испытания. Доклинические - проводятся на лабораторных животных, чувствительных к коронавирусу, клинические испытания I, II, III и, возможно, IV фазы проводятся на добровольцах, - цитирует издание директора учебно-образовательного центра при НИИ проблем биологической безопасности Хайруллу Абеуова.

Ученый считает, что специалистам понадобится год для разработки препарата. Причем ускорить исследование нельзя из-за биологических процессов.

Стоимость исследования пока не называется. Однако уже сейчас можно предположить, что на это уйдут значительные средства. К примеру, в европейских странах выделяют от 90 до 400 миллионов евро только на разработку, а клинические испытания требуют отдельного финансирования.

Отметим, что в Казахстане начали разработку вакцины два института - Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности в Жамбылской области и Национальный центр биотехнологии в Нур-Султане.

Между тем в Китае уже начались клинические испытания вакцины, они закончатся в конце декабря этого года. А в марте в России препарат начали тестировать на животных. В США привлекли к опытам 20 тысяч человек.


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URL: https://www.vb.kg/386550
Теги:
вакцина, Казахстан, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (23 материалов)
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