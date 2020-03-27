Соотечественники в Германии и Израиле рассказали о ситуации с COVID-19

Как переживают эпидемию коронавируса в разных странах? VB.KG уже связывался с нашими соотечественниками в США и Италии. Сегодня о том, что происходит в Германии и Израиле, рассказывают кыргызстанцы, которых судьба забросила когда-то в эти далекие от родной республики государства.

Немцы солидарны и стараются не паниковать

Бывший колумнист газеты "Вечерний Бишкек" Лиана Векуа, живущая в живописном местечке Kell am See в Германии, поделилась с VB.KG собственными чувствами и переживаниями.

"Хочу отметить общую солидарность немцев. Да, есть те, кто геройствует и воспринимает происходящее, как шутку. Но подавляющая часть населения понимает, что все очень серьезно. Скорость распространения вируса ужасающая. Вот, кажется, еще буквально вчера зараженных в Германии было восемь тысяч, затем уже 12-ть. Показатели каждый день растут. И фрау Меркель в своем обращении говорила о том, чтобы люди понимали, что это не просто цифры. За ними стоят реальные люди. Это могут быть именно ваши родные и близкие. Поэтому всех просят избегать социальных контактов. Подчеркивают, коронавирус переносится не страшнее гриппа. Детям, женщинам, людям со здоровым иммунитетом ничего не грозит. А вот пожилые люди, мужчины старше 55-ти, особенно курильщики – в зоне риска", - рассказывает Лиана.

В Германии сейчас закрыто практически все. Работают супермаркеты, булочные, аптеки, парикмахерские. Школы и детсады на карантине до 20 апреля. В настоящий момент налаживается система онлайн-обучения. Школьникам два раза в неделю будут присылать задания, а когда карантин закончится, и все вернутся за парты, пойдут по программе дальше.

"Паники сейчас никакой нет. Неоднократно говорилось о том, что продуктов хватит на всех до конца жизни, даже если закрыть границы Германии. Тем не менее, находились индивидуумы, закупавшие в неимоверных количествах туалетную бумагу, сахар и муку. Это привело к тому, что в супермаркетах появились ограничения – не больше одной пачки туалетной бумаги в руки! Просто тут еще всем советовали, что нужно иметь дома запасы всего необходимого минимум на десять дней всегда, независимо от ситуации", - продолжает Лиана.

Маски в Германии не носят, так как уверены, что заражение происходит через рукопожатия. За руку здесь давно никто не здоровается. Приветствуют друг друга, соприкасаясь локтями. Бутылочки с дезинфицирующими средствами есть повсюду. Чихать все научились в локоть.

В супермаркетах лентой обозначена зона, за которую покупателей просят не заходить, дабы обезопасить продавцов. Около кассы могут находиться не более двух человек. Деньги все кладут на тарелочку, а не в руки. Монетки дезинфицируют, хотя госбанк и объяснил, что опасности в наличных нет. Однако, по возможности, всех просят расплачиваться пластиковыми картами.

В больших городах началась акция благодарности. Люди выходят на балконы и аплодируют тем, кто вынужден ходить на работу. Всех просят дарить им улыбки, поддерживать тех, кто в эти трудные дни находится на посту.

"Что касается туристической индустрии… Здесь полный мрак. Отменены поездки, брони в отелях. Многие боятся потерять рабочие места, ведь увольнения уже начались. Мой муж руководит отелем, так он все время подсчитывает убытки – свои, других.

Предпринимателям приходится очень туго. Государство пообещало безграничные кредиты, но ведь их потом нужно будет как-то отдавать. Рестораны, кафе – это будут сплошные банкротства. А я прошу Петера радоваться этому времени: все дома, вместе. Когда еще такое будет?! Конечно, страшно, но паники действительно нет. Все-таки мы живем в Европе, и более-менее уверены в завтрашнем дне", - добавляет Лиана.

Правительство Израиля поддержит всех пострадавших

В Израиле введен полный карантин. Выходить из дома без особой причины - работы, которая разрешена, похода в магазин или медицинское учреждение, нельзя. Тотальной слежки за нарушающими предписания пока нет, но правительство собирается ужесточить меры контроля, и намерено ввести штрафы для нарушителей.

"Сначала в стране были введены так называемые частичные меры карантина. С позапрошлого воскресенья перестали работать все учебные заведения, детские сады, кружки, спортивные секции и тому подобное. Было введено ограничение на пребывание в одном месте более десяти человек, запрещены массовые мероприятия, посещение синагог и других молельных домов для всех религий и конфессий. Затем закрыли свои двери торговые центры и рестораны. Работали лишь небольшие кафе, продающие еду на вынос", - объясняет VB.KG Максим Нагибин, живущий в Тель-Авиве, и занимающийся частным предпринимательством.

Что касается общественного транспорта, то количество автобусных маршрутов сократили на 30 процентов, оставив лишь центральные линии. Вечерние и ночные маршруты отменили совсем. Количество пассажиров вместе с водителем также ограничили до десяти человек.

В Израиле, как и многих других государствах, вначале наблюдалась небольшая паника. Люди старались запастись всем необходимым, но это быстро прекратилось.

Сотрудники магазинов работают здесь в перчатках и масках. Тележки на входе дезинфицируют.

С прошлой среды закрыли пляжи, парки и детские площадки. Гулять детям без сопровождения родителей или близких родственников запрещалось. Школьников перевели на домашнее обучение. Ежедневно они получают задания от учителей через специальный сайт Министерства образования. Там же сдают экзамены, туда же отправляют ежедневный отчет о том, как проводят время, рассказывают об общем физическом и моральном состоянии.

"В свете последних событий, большое количество людей было уволено или отпущено в вынужденный отпуск. По прогнозам их количество может увеличиться и составить от 500 тысяч до миллиона. Это при том, что населении всей страны около 9 миллионов человек. Правительство изменило закон о получении пособий по безработице. Теперь любой уволенный может получать пособие без проволочек. Был вскрыт резервный фонд страны, предусмотренный на такие случаи. Для индивидуальных предпринимателей, чей бизнес пострадал, предусмотрена отсрочка по выплатам налогов. Также они получат безвозмездное единовременное пособие в размере порядка 1500 евро. Министр финансов выступил с заявлением и заверил, что деньги в стране есть, продукты и лекарства в достатке, падения экономики не будет, даже если все это продлится полгода и больше", - говорит Максим.

Люди в принципе ведут себя спокойно, хотя напряженность и ощущается. Еще в прошлый вторник государство предупредило о слежке через мобильные телефоны за гражданами, дабы контролировать перемещение зараженных. Израильтяне получают СМС с таким текстом: "Вы находились в непосредственном контакте с зараженными, пройдите проверку!". Плюс, в городах организованы мобильные станции диагностики, где каждый, подъехав на собственном автомобиле и приоткрыв окно, может провериться на заражение.

Статистика же зараженных, находящихся на домашнем карантине, лежащих в больницах постоянно меняется. Но в основном это пожилые люди в возрасте 70 лет и старше.

А еще страна закрыла свои воздушные ворота для иностранных граждан. Пересечь границу могут только жители Израиля. Морские пути по-прежнему открыты, но лишь для грузоперевозок.