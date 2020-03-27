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В Узбекистане 72-летняя женщина стала первой жертвой COVID-19

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- Оксана Гут
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В Узбекистане скончался первый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщают узбекские СМИ со сслылкой на Министерство здравоохранения РУз.

Известно, что погибшая - 72-летняя женщина, которая 26 марта была доставлена в Наманганскую областную инфекционную больницу с диагнозом коронавирус. Она заразилась от дочери, вернувшейся из Турции.

Пациентка помимо прочего страдала хроническими заболеваниями, в том числе, многие годы лечилась от сахарного диабета, хронической острой сердечной недостаточностью. По данным медиков, причиной смерти инфицированной стал инфаркт.

По данным минздрава Узбекистана, на 27 марта количество зараженных COVID-19 возросло до 83 человек.


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URL: https://www.vb.kg/386556
Теги:
погибшие, Узбекистан, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (23 материалов)
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