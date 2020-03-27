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В Казахстане COVID-19 нашли у трех человек, вернувшихся из Кыргызстана

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- Екатерина Улитина
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В Жамбылской области Казахстана выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Все три пациента вернулись из Кыргызстана. Об этом сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области Берик Жаркынбеков.

Больным с COVID-19 29, 46 и 24 года.

- Первый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Шуйском районе, остальные два – в Кордайском районе Жамбылской области. Все три случая – завозные, - сказал Берик Жаркынбеков.

Он добавил, что зараженные недавно вернулись из Кыргызстана, но были вовремя изолированы. Сейчас они получают лечение в больнице.


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URL: https://www.vb.kg/386559
Теги:
Казахстан, здравоохранение, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (23 материалов)
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