В Казахстане COVID-19 нашли у трех человек, вернувшихся из Кыргызстана

В Жамбылской области Казахстана выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Все три пациента вернулись из Кыргызстана. Об этом сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области Берик Жаркынбеков.

Больным с COVID-19 29, 46 и 24 года.

- Первый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Шуйском районе, остальные два – в Кордайском районе Жамбылской области. Все три случая – завозные, - сказал Берик Жаркынбеков.

Он добавил, что зараженные недавно вернулись из Кыргызстана, но были вовремя изолированы. Сейчас они получают лечение в больнице.