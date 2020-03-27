Аида Касымалиева рассказала о результате своих анализов на коронавирус

Вице-спикер Аида Касымалиева на своей странице в фейсбук рассказала, что прошла повторный тест на коронавирус. Он подтвердил результаты первого теста, и показал отрицательный результат.

- Сегодня последний день 14-дневного карантина. Результаты повторного теста тоже отрицательные. Коронавирус нет", - написала Аида Касымалиева.

Напомним, Аида Касымалиева после возвращения из служебной поездки в Германию находилась на домашнем карантине. По истечению 14-дневнего периода самоизоляции она сдала повторный тест.