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Медики за работу в карантинных зонах получат дополнительно по 46 тыс сомов

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- Оксана Гут
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Медики, находящиеся в карантинной зоне, будут достойно материально обеспечены. Об этом 28 марта на брифинге в правительстве сообщил заместитель руководителя Оперативного штаба министерства здравоохранения КР Касымбек Мамбетов.

По его данным, врачи кроме основной зарплаты получат на руки 46 тысяч 360 сомов, медперсонал среднего уровня - 41,8 тысячу сомов, младший техперсонал - 39,6 тыс сомов.

"Эти вопросы решены. Никаких проблем нет", - заявил Мамбетов.

И отметил, что медики будут работать в карантинной зоне максимум 14 дней, а после две недели находиться на домашнем карантине.

Замглавы штаба прокомментировал и многочисленные сообщения самих врачей и их родственников о том, что у них отсуствуют средства индивиуальной защиты и тяжело добираться до работы. Он заверил, что медицинские сотрудники обеспечены всем необходимым, арендованы микроавтобусы для их транспортировки, на них выдаются спецпропуска.


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URL: https://www.vb.kg/386603
Теги:
зарплата, Кыргызстан, медики, коронавирус, Минздрав
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