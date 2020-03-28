Медики за работу в карантинных зонах получат дополнительно по 46 тыс сомов

Медики, находящиеся в карантинной зоне, будут достойно материально обеспечены. Об этом 28 марта на брифинге в правительстве сообщил заместитель руководителя Оперативного штаба министерства здравоохранения КР Касымбек Мамбетов.

По его данным, врачи кроме основной зарплаты получат на руки 46 тысяч 360 сомов, медперсонал среднего уровня - 41,8 тысячу сомов, младший техперсонал - 39,6 тыс сомов.

"Эти вопросы решены. Никаких проблем нет", - заявил Мамбетов.

И отметил, что медики будут работать в карантинной зоне максимум 14 дней, а после две недели находиться на домашнем карантине.

Замглавы штаба прокомментировал и многочисленные сообщения самих врачей и их родственников о том, что у них отсуствуют средства индивиуальной защиты и тяжело добираться до работы. Он заверил, что медицинские сотрудники обеспечены всем необходимым, арендованы микроавтобусы для их транспортировки, на них выдаются спецпропуска.