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Соцсети: Очереди за пропусками в комендатуру Бишкека - карантин насмарку?

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- Оксана Гут
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В соцсетях активно обсуждают фотографии огромной очереди в бишкекскую комендатуру за пропусками. Пользователи возмущены тем, что структура созданная следить за соблюдением гражданами режима чрезвычайного положения сама провоцирует риск распространения инфекций.

Отметим, что в комендатуре Бишкека выдаются пропуски на авто и пешеходов отдельно для круглосуточного передвижения по столице и только вне комендантское время. Чтобы получить такой пропуск необходимо предварительно подать заявление, указав в нем причину такой необходимости.

Напомним, сегодня комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев, выступая с брифингом, сообщил, уже обсудил с председателем Ассоциации поставщиков КР Гульнарой Ускенбаевой и председателем Ассоциации отечественных производителей КР Бакытом Дегенбаевым вопросы по необходимости оказания помощи бизнесменам для облегчения предпринимательской деятельности. В частности, было отмечено, что в оперативном порядке необходимо собрать полный список предприятий, производство которых имеет важное значение для жизнедеятельности столицы, чтобы обеспечить выдачу пропусков для их сотрудников.

К слову, те, кому приходится отстаивать огромные очереди в период карантина, не только поставщики продуктов питания и товаров первой необходмости, но и волонтеры, оказывающие всяческую помощь в виде подвоза медиков до работы, и распространении индивидуальных средств защиты и продовольствия.


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URL: https://www.vb.kg/386608
Теги:
чрезвычайные ситуации, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (32 материалов)
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