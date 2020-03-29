Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Выявлен распространитель фейковой информации о нехватке медикаментов

246  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

27 марта 2020 года в ГКНБ КР в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт распространения фейковой информации в соцсети о якобы нехватки медицинских препаратов и спецодежды.

Установлено, что дочь заместителя директора ЦСМ Сокулукского района Чуйской области Елены Бондаренко Виктория Шамрай распространила данную ложную информацию через социальные сети "Facebook" и "WhatsApp".

В отношении дочери и матери проведены профилактические беседы, где они раскаялись в содеяном и попросили прощения у народа.

Действиям В.Шамрай будет дана юридическая оценка.

ГКНБ Кыргызской Республики совместно с правоохранительными органами продолжают соответствующую работу по выявлению лиц, занимающихся распространением панических слухов и фейковых информаций о коронавирусе, а также недопущению эскалации общественно-политической и эпидемиологической ситуации в республике.

ГКНБ напоминает, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386612
Теги:
ГКНБ, Сокулукский район, Кыргызстан, коронавирус, фейк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (34 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  