Выявлен распространитель фейковой информации о нехватке медикаментов

27 марта 2020 года в ГКНБ КР в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт распространения фейковой информации в соцсети о якобы нехватки медицинских препаратов и спецодежды.

Установлено, что дочь заместителя директора ЦСМ Сокулукского района Чуйской области Елены Бондаренко Виктория Шамрай распространила данную ложную информацию через социальные сети "Facebook" и "WhatsApp".

В отношении дочери и матери проведены профилактические беседы, где они раскаялись в содеяном и попросили прощения у народа.

Действиям В.Шамрай будет дана юридическая оценка.

ГКНБ Кыргызской Республики совместно с правоохранительными органами продолжают соответствующую работу по выявлению лиц, занимающихся распространением панических слухов и фейковых информаций о коронавирусе, а также недопущению эскалации общественно-политической и эпидемиологической ситуации в республике.

ГКНБ напоминает, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.