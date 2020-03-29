Боронов поручил проводить дезинфекцию автомашин на въезде в Бишкек

Первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов провел заседание Республиканского оперативного штаба, в котором в онлайн режиме приняли участие полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях.

В ходе заседания было отмечено, что на 29 марта 2020 года выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 13 случаев – Джалал-Абадская область, Нарынская – 1, Чуйская – 2, город Бишкек – 4, город Ош – 6. Все они изолированы, в их домах проведена дезинфекция, определены контактные лица, которые также изолированы. Усилены меры безопасности. Итого на сегодняшний день зарегистрировано 84 случая.

Главы профильных министерств и ведомств, областных администраций отчитались о проводимой работе и принимаемых мерах по исполнению поручений для предотвращения распространения коронавируса.

Первый вице-премьер-министр поручил усилить дезинфекцию на местах.

"При въезде и выезде в город Бишкек проводите соответствующую дезинфекцию автомашин хлоркой. По периметру Бишкека необходимо вести должную санитарную обработку, это и микрорайоны, и жилмассивы. Такая же работа должна вестись и в регионах. Это крайне важно", - сказал он.

В ходе заседания штаба была раскритикована деятельность руководства Министерства здравоохранения за недостаточную работу организационного, управленческого характера.

"Мы видим организационные недостатки в работе руководства министерства, и это не может не вызывать недовольства, как с нашей стороны, так и со стороны населения. Все допущенные недоработки будут устранены, это касается вопросов обеспечения нужд врачей, транспорта, разрешений в период режима ЧП. Для лаборантов, вирусологов, эпидемиологов, работающих на передовой, будут созданы все условия для беспрепятственной и безопасной работы. Остальные государственные органы и местные органы власти будут помогать в этом", - сказал Кубатбек Боронов.

Он также высказал критику относительно деятельности патрульных, подчеркнув, что необходимо максимально ограничить перемещения граждан по улицам.

На заседании штаба было сообщено, что в данное время прорабатывается вопрос доставки тестов на основе ПЦР из Республики Беларусь, рассчитанных на проведение 25 тыс. исследований для выявления коронавируса.

По итогам заседания дан ряд поручений, в том числе ускорить работу по выдаче соответствующих разрешений для работы в период ЧП в электронном формате.