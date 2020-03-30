В Кыргызстане нашли еще 10 зараженных коронавирусом

Как сообщил республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 30 марта выявлено новых 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все они в Джалал-Абадской области. Итого на сегодня в стране 94 случая.

В связи с этим, население призывают к социальной изоляции и к большей ответственности за своих близких и родных.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба заявил, что у государства хватит сил для полноценной борьбы с коронавирусной инфекцией, однако необходимо строгое соблюдение всех рекомендаций и ограничений, дисциплина и порядок.

- На территориях, где введены режимы ЧП и ЧС, население продолжает свободно перемещаться по улицам. Это один из проблемных вопросов, сопутствующих дальнейшему распространению инфекции. Все ограничения должны исполняться. Мы не можем жить как прежде, свободно общаясь и посещая различные места. Сейчас важна социальная изоляция и домашний карантин. Проблемным вопросом является и ситуация социально уязвимых слоёв населения. Граждане, зарабатывающие на хлеб ежедневным трудом, в настоящее время вынуждены сидеть дома, продукты заканчиваются. Для такой категории граждан будет оказана социальная помощь, выдана мука. Медицинские работники будут обеспечены всем необходимым, дополнительными выплатами, транспортом, разрешениями, питанием, спецкостюмами и средствами индивидуальной защиты. Медикаменты, тест системы имеются, - сказал Боронов.

На заседании штаба также отметили важность упорядочивания деятельности комендатуры столицы, выдачи разрешений. В столице усилено дневное патрулирование. Будут ужесточены меры ответственности граждан за нарушения введенных ограничений в части соблюдения домашнего карантина и других вопросов, связанных с распространением коронавируса. Соответствующим госорганам поручено ограничить осуществление гражданами даавата.