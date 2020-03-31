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В Бишкеке запретили пользоваться личным транспортом

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- Екатерина Улитина
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Комендант Бишкека заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев подписал указ, который вводит ряд дополнительных ограничений на передвижение в Бишкеке. Об этом он рассказал на брифинге сегодня, 31 марта.

Орозалиев подчеркнул, что комендатура была вынуждена внедрить более жесткие меры.

- Уважаемые горожане, мы вынуждены идти на эти непопулярные меры, в связи с тем, что на улице до сих пор много людей, которые подвергают себя и других опасности. Прошу вас не выходить на улицу и не ходить в гости, - сказал Адмазбек Орозалиев.

Новый приказ комендатуры по режиму ЧП включает в себя:

  1. Запрет на передвижение на личном транспорте. Исключения составляют передвижения от места жительства до места работы для сотрудников, у кого есть справка с места работы в организациях, чья деятельность включена в список отраслей утвержденных комендантом города Бишкек.
  2. Личным транспортом могут пользоваться для выезда из дома в случае непредвиденных чрезвычайных ситуаций и других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека, а также для приобретения продовольственных товаров в магазине, лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках в радиусе не более 1,5 км от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную;
  3. Запрет на посещение родственников, соседей и так далее.
  4. Запрещено собираться в группы более трех человек за исключением членов одной семьи.
  5. Временно приостановлена работа всех организаций и предприятий, за исключением организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города.
  6. Напомним, в Бишкеке режим чрезвычайного положения действует с 25 марта.


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URL: https://www.vb.kg/386668
Теги:
чрезвычайные ситуации, Бишкек, Кыргызстан, автомобили, коронавирус, COVID-19, карантин
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