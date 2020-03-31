В Бишкеке запретили пользоваться личным транспортом

Комендант Бишкека заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев подписал указ, который вводит ряд дополнительных ограничений на передвижение в Бишкеке. Об этом он рассказал на брифинге сегодня, 31 марта.

Орозалиев подчеркнул, что комендатура была вынуждена внедрить более жесткие меры.

- Уважаемые горожане, мы вынуждены идти на эти непопулярные меры, в связи с тем, что на улице до сих пор много людей, которые подвергают себя и других опасности. Прошу вас не выходить на улицу и не ходить в гости, - сказал Адмазбек Орозалиев.

Новый приказ комендатуры по режиму ЧП включает в себя: