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30 процентов от всех заражений происходит через внутрисемейные контакты

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- Виктория Гунгер
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В Казахстане распространение коронавируса снизилось на 50 процентов в связи с карантинными мерами. Об этом на брифинге сообщил накануне министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, передают казахстанские СМИ.

По его словам, вкупе с ограничением деятельности организаций и перехода на удаленный доступ, карантин помог снизить распространение инфекции порядка на 50 процентов.

- 30 процентов от всех заражений происходит через внутрисемейные контакты, 30 процентов - через рабочие коллективы, порядка еще 30 процентов заражений происходит в так называемых социальных связях, а именно при общении с друзьями, - отметил министр.


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URL: https://www.vb.kg/386677
Теги:
Казахстан, эпидемия, медики, коронавирус, карантин, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (41 материалов)
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