В Казахстане распространение коронавируса снизилось на 50 процентов в связи с карантинными мерами. Об этом на брифинге сообщил накануне министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, передают казахстанские СМИ.

По его словам, вкупе с ограничением деятельности организаций и перехода на удаленный доступ, карантин помог снизить распространение инфекции порядка на 50 процентов.

- 30 процентов от всех заражений происходит через внутрисемейные контакты, 30 процентов - через рабочие коллективы, порядка еще 30 процентов заражений происходит в так называемых социальных связях, а именно при общении с друзьями, - отметил министр.