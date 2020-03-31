Фонд "Добрые руки" просит граждан обратить внимание на их подопечных

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Дорогие наши читатели! Вот уже без малого два года мы представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Ситуация, в которой все мы сейчас оказались, тяжелая. Отразилась она и на братьях наших меньших. Руководитель фонда Лариса Слободская рассказала VB.KG, что звонков от желающих взять себе собачку или кошечку совсем нет. Тем не менее, животных нужно кормить, ухаживать за ними и все-таки, не смотря ни на что, искать им новых хозяев. Иначе все усилия волонтеров, так много сделавших для их спасения, пойдут насмарку.

Сейчас подавляющее большинство бишкекчан находится дома. Давайте используем это время с пользой! Потратьте его на то, чтобы посмотреть на тех, кто беззащитен и беспомощен перед огромным миром. Найдите себе верного друга, созвонитесь с людьми, курирующими его существование, договоритесь о том, как и когда вы сможете его забрать! Если же у вас нет возможности завести себе питомца, вы всегда сможете помочь фонду. Способов много. А обращаться можно напрямую к ее руководителю по телефону: 0(709)784-537.

Умная и добрая Лера

Пристраивается довольно крупная собака по имени Лера. Красивая и очень добрая. Нашли Леру в третьем микрорайоне Бишкека. Животное привито и стерилизовано. Звоните, и вашу будущую питомицу вам привезут. Телефон: 0(709)784-537.

Сельчанка Люська

Обратите внимание на Люську! Эту собачку подобрали истощенной на сельском кладбище. Животное среднего размера. По характеру – послушное. Когда надо, подает голос. Люська уже привита и стерилизована. Звоните, и ее привезут к вам домой. Телефон: 0(709)784-537.

Боец Шурик

Единственный на сегодня представитель кошачьего семейства – Шурик. Этот симпатяга подрался с другим котом. Небольшой укус, полученный в бою, заживает. В скором времени котика кастрируют. А к лоточку он уже приучен. Телефон для потенциальных хозяев котика: 0(709)784-537.

Маленький "звоночек"

Очень нуждается в любви и внимании вот эта маленькая пока безымянная собачка. Перед вами хороший "звоночек". Животное привито. Стерилизацию фонд гарантирует. Обращайтесь по номеру: 0(709)784-537.

Смешной мальчишка

В хорошие руки отдают маленького щеночка-мальчика. Пушистику два месяца. Когда вырастет, останется мелким песиком. Но… будет хорошим "звоночком". Телефон для справок: 0(709)784-537.

Забавная девчонка

Ну, а если вы ищите девочку, тогда вам может подойти наша следующая кандидатка на усыновление. Это двухмесячная малышка, которая также вырастет в некрупную собачку, зато станет отличным "звоночком". Больше информации вам дадут по телефону: 0(709)784-537.

Королева Марго

Знакомьтесь, это Марго! Собачка молодая и довольно крупная. Симпатичная. Отлично охраняет вверенную ей территорию. Привита и стерилизована. Если Марго вам приглянулась, звоните, и ее смогут привезти к вам домой. Набирайте: 0(709)784-537.

Чудо с бантиком

Очаровательная малышка, которую вы видите на фото, может переселиться к вам. Этому милому существу срочно нужен дом. Оставить собачку у себя ее спасители, к сожалению, не могут! Но они отмыли животное, дали лекарство от внутренних паразитов. Последующую стерилизацию собачки владельцу гарантируют. Номер для связи с куратором животного: 0(706)947-133.

Разбирайте малышей!

Пять чудесных малышей будут рады найти в вашем лице заботливых мам или пап. Есть черного окраса девочки и светленькие мальчики. Телефон: 0(555)622-695.

Квартет верных малышек

Очень нужен новый дом маленьким, очаровательным девчонкам. Вот они на фото! Щенкам всего полтора месяца. Они чистые и ухоженные. Совсем скоро эти малютки подрастут и будут вас охранять, предупреждать о непрошеных гостях, ждать хозяев с работы, дарить радость. Им нужны лишь хорошая будка, огороженная территория, еда и ваше внимание. А любви и верности у этих щенят хватит на всю жизнь. Звоните: 0(555)922-005 (WhatsApp) и 0(706)922-005.

Дом для Лапушки

Фонд помощи животным и VB.KG подыскивают дом для маленькой Лапушки. Этой девочке около месяца-полутора. Кушает самостоятельно. Когда подрастет, останется маленькой собачкой, идеально подходящей даже для небольшой квартиры. Умеет ходить в туалет на пеленку. Игривая. Очень понятливая. Знает свое место и понимает команду "Нельзя!". Кстати, эта малышка – будущий хороший "звоночек", уже сейчас довольно звонко лает и даже рычит. Человек, под присмотром которого она сейчас находится, гарантирует стерилизацию животного за его счет в возрасте 7-8 месяцев. Телефон для справок: 0(555)101-461.

Необыкновенная Альфа

И последняя на сегодня наша героиня – Альфа. Этой малышке всего три месяца, но ей уже многое пришлось пережить. Она болела и была спасена замечательными людьми. Сейчас лечение закончено, Альфа чувствует себя прекрасно. Это чудесная девочка, подвижная, невероятно игривая, общительная и жизнерадостная! Животное очень ориентировано на человека, находит общий язык и с другими собаками. И пусть вас не пугают ее глазки! Собачка видит, прекрасно ориентируется. Своим внешним видом Альфа похожа на собачку породы чихуахуа. Это квартирное животное. Крупной Альфа не будет. Люди, заботящиеся о ней в данный момент, очень хотят, чтобы у их подопечной появился настоящий дом, ведь это существо с необыкновенным характером очень в этом нуждается. Если Альфа вам приглянулась, звоните по номеру: 0(999)411-457.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах Фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.