Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

COVID-19 все чаще болеют молодые люди, не выезжавшие из Кыргызстана

1106  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Данные последних дней демонстрируют, что коронавирусная инфекция COVID-19 все чаще подтверждается у молодых людей.

Так, на сегодняшний день из 107 заболевших, людьми преклонного возраста являются 31 пациент. Заболеванию подвержены люди всех возрастов, в том числе дети и даже младенцы. Сегодня коронавирус подтвержден у 11 детей, из них двоим еще нет и года.

Еще одна тенденция, о которой рассказали в Республиканском штабе, то что болезнь все чаще диагностируют у людей, не покидавших в последние месяцы границы Кыргызстана, то есть заражение происходит при контакте с больными внутри страны.

За последние 2 дня было выявлено 23 случая, из которых только четыре пациента завезли заболевание. Остальные 19 человек контактировали с приехавшими из-за границы, то есть регистрируется увеличение числа внутренних заражений.

Среди 19 местных случаев инфицирования – четверо дети до 14 лет, 15 случаев возникли в 5 семейных очагах.

Сегодня, эпидемиологи установили 5771 человек, которые контактировали с больными. Они находятся под наблюдением врачей в условиях обсервации или домашнего карантина.

В связи с этой ситуацией Министерство здравоохранение и Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 рекомендует всем кыргызстанцам, независимо от возраста, строго соблюдать правила чрезвычайного положения, не выходить без острой необходимости из дома и принимать все меры предосторожности для охраны своего здоровья и здоровья окружающих.

Напомним, сегодня выявлено 13 новых случай заражения. Всего в республике диагноз подтвержден у 107 человек, из них трое поправились, трое находятся в отделении реанимации. Один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386684
Теги:
здравоохранение, Кыргызстан, медицина, коронавирус, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (43 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  