COVID-19 все чаще болеют молодые люди, не выезжавшие из Кыргызстана

Данные последних дней демонстрируют, что коронавирусная инфекция COVID-19 все чаще подтверждается у молодых людей.

Так, на сегодняшний день из 107 заболевших, людьми преклонного возраста являются 31 пациент. Заболеванию подвержены люди всех возрастов, в том числе дети и даже младенцы. Сегодня коронавирус подтвержден у 11 детей, из них двоим еще нет и года.

Еще одна тенденция, о которой рассказали в Республиканском штабе, то что болезнь все чаще диагностируют у людей, не покидавших в последние месяцы границы Кыргызстана, то есть заражение происходит при контакте с больными внутри страны.

За последние 2 дня было выявлено 23 случая, из которых только четыре пациента завезли заболевание. Остальные 19 человек контактировали с приехавшими из-за границы, то есть регистрируется увеличение числа внутренних заражений.

Среди 19 местных случаев инфицирования – четверо дети до 14 лет, 15 случаев возникли в 5 семейных очагах.

Сегодня, эпидемиологи установили 5771 человек, которые контактировали с больными. Они находятся под наблюдением врачей в условиях обсервации или домашнего карантина.

В связи с этой ситуацией Министерство здравоохранение и Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 рекомендует всем кыргызстанцам, независимо от возраста, строго соблюдать правила чрезвычайного положения, не выходить без острой необходимости из дома и принимать все меры предосторожности для охраны своего здоровья и здоровья окружающих.

Напомним, сегодня выявлено 13 новых случай заражения. Всего в республике диагноз подтвержден у 107 человек, из них трое поправились, трое находятся в отделении реанимации. Один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.