Коронавирус мутирует, но медленно

Один из ведущих спортивных генетиков страны Ильдус Ахметов после 6 лет работы в Поволжской академии спорта стал старшим преподавателем НИИ спорта Ливерпульского университета. В интервью "БИЗНЕС Online" он рассказал, когда ждать вакцину от вируса, и насколько опасен COVID-19.

- Часто приходится слышать мнения, что не стоит бояться коронавируса. Мол, у 75–80 процентов болезнь протечет в легкой форме. Так ли это?

- Эти цифры верны, но долг человечества - помочь остальным людям сохранить жизнь. Пока медики пытаются разработать эффективную схему лечения, нужно максимально ограничить пожилых людей, а также хронических больных любого возраста от контакта с вирусом. Паниковать не надо, но и недооценивать тоже. И лучше всего помогают самоизоляция и массовое тестирование на вирус.

- Появится ли вакцина и были ли случаи повторного заболевания коронавирусом?

- Повторное заражение коронавирусом невозможно, это было доказано в недавнем эксперименте на макаках. А описанные в СМИ случаи якобы повторного заражения на самом деле связаны с ошибками диагностики.

Что касается вакцины, то важно, насколько быстро вирус мутирует. Оказалось, что новый коронавирус мутирует медленно, по крайней мере, так считают американские ученые. Вывод основан на сравнении геномов вирусов, обнаруженных у китайских и американских пациентов. Ожидаемо за время "прогулки" из Китая до США коронавирус немного изменился, но ученые насчитали не более 11 генетических мутаций, что говорит об относительной стабильности генома. Это хорошая новость: если геном вируса стабилен, значит, и вакцина будет длительного действия.

- Когда же может появиться такая вакцина?

- Несколько вакцин уже разработано, на подходе другие, многие ведущие центры этим занимаются. Но перед внедрением они должны пройти многоэтапную проверку на эффективность и безопасность. По самым лучшим прогнозам, вакцинация начнется в конце этого года, но наиболее вероятно - весной или летом следующего.

Хотел бы отметить, что уже опубликовано свыше 2,5 тысячи статей по теме нового коронавируса, ученые и медики стараются как можно быстрее поделиться своим опытом и знаниями. Инициированы десятки клинических испытаний с использованием как старых, так и новых препаратов. Однако ведущие эксперты предостерегают, что торопиться с их внедрением в широкую практику нельзя, пока они не проверены на эффективность и безопасность на нескольких независимых выборках. Эта спешка видна на примере того, что рекомендации ВОЗ и минздравов ряда стран постоянно меняются. Например, сначала ВОЗ рекомендовала не использовать ибупрофен для лечения больных, а потом в ВОЗ заявили, что его применять все-таки можно, но при условии, что пациент нормально переносит этот препарат. В итоге мы видим, что рекомендации обновляют чуть ли не каждую неделю.

К этому надо добавить, что около 20 процентов людей любого возраста, будучи инфицированными, не проявляют никаких симптомов. Ведущие эпидемиологи рассчитали, что для быстрого завершения пандемии необходимо начать тестировать всех подряд, причем еженедельно. И это не только тест на наличие вируса, но и тест на антитела, который показывает, переболел ли уже человек данной инфекцией. Пока это утопия, но если разработать домашнюю тест-систему, то тогда каждый взрослый человек сможет протестировать себя сам и в случае положительного результата изолироваться. Кроме этого, сейчас инициированы масштабные исследования, которые позволят разработать тест на генетическую восприимчивость к коронавирусу. Этот тест поможет предсказать, по какому сценарию будет развиваться инфекция у конкретного пациента.