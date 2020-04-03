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Десять дней в режиме ЧП: драки, скандалы и нарушения комендатского часа

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- Александра Василькова
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Всего полторы недели назад президент подписал указ о введении чрезвычайного положения на территории Бишкека, Оша, Джалал-Абада, Ноокатского, Кара-Суйского и Сузакского районах, а кыргызстанцы уже заметно устали от ограничений, обусловленных этим самым режимом чрезвычайного положения.

VB.KG решил вспомнить тех сопротивленцев режиму ЧП, которых активнее всего обсуждали пользователи интернета в последние десять дней.

Возможно, кто-то и воспринимает добровольно-принудительную самоизоляцию как внеплановый отпуск. Однако, большинство жителей нашей страны недовольны тем, что происходит. С одной стороны, люди раздражены перегибами властей в попытке установить жесткий контроль над санитарно-эпидемиологической ситуацией. С другой, народ пугает будущее после карантина, в котором не у всех будет работа, а значит и возможность кормить семью.

Отдельные наши соотечественники открыто выражают свое возмущение: нарушают комендантский час и не стесняются вступать в конфликты с представителями силовых структур, обеспечивающих соблюдение ЧП. Некоторые даже становятся героями видеороликов в социальных сетях.

Первый инцидент случился уже в ночь с 24 на 25 марта. С сотрудниками милиции подрался заместитель заведующего отдела комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Эрнест Молдошев.

Как выяснилось, он ехал на автомобиле и проигнорировал требование милиционера об остановке. Машину тормознули через несколько кварталов. Тогда, водитель вышел и напал на сотрудника патрульной милиции. Нападавшего остановили другие патрульные.

25 марта в сети разошлось видео, на котором женщина ругалась с милиционером, требуя принести шашлык в обсервацию. Видимо, дама устала от больничной еды, предлагаемой ей на карантине. В результате: скандал с милиционером и врачами.

А 27 марта в Бишкеке сотрудникам правоохранительных органов во время комендантского часа пришлось применить оружие. Двое мужчин на автомобиле, нарушивших комендантский час, не подчинились требованию милиционеров остановиться. Машину задержали на следующем блокпосту. Водитель и пассажир были пьяны и попытались оказать сопротивление. Милиция использовала табельное оружие - были сделаны предупредительные выстрелы в воздух.

В то же день правоохранителям Оша тоже пришлось пострелять. В южной столице женщина, пытаясь проехать через блокпост, протащила на капоте милиционера. Для того, чтобы успокоить нарушительницу, правоохранители сделали выстрелы в воздух.

1 апреля в Бишкеке женщина отказалась подчиняться требования сотрудника милиции, стала оскорблять его и попыталась ударить.

Автоледи была недовольна, что ее остановил инспектор УОБДД за непристегнутый ремень безопасности. Женщина отказывалась показать документы и требовала отойти от автомобиля. Во время спора, водитель выхватила у инспектора жезл, обозвала его "собакой", "животным" и наградила другими оскорбительными прозвищами. Кроме того, она несколько раз ударила милиционера.

В тот же день в Оше женщина пыталась проехать блокпост без соответствующего пропуска. Видео со скандалом опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что женщину попросили отъехать, на что она заявила, что ее муж работает в ГКНБ.

"Куда я уеду? Там пробка сзади. У меня муж в ГКНБ работает. Приоритеты правильно расставляй", - слышно на кадрах.

Позже стало известно, что Госкомитет национальной безопасности установил личность женщины, нарушившей режим ЧП в Оше. Оказалось, она жена врача Ошской горбольницы. До этого скандала мужчина работал на полставки в медпункте УГКНБ КР по города Ош и Ошской области.

Отметим, только за нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 1606 нарушителей.

Всех нарушителей доставляют в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводят профилактические беседы, их предупреждают о соблюдении всех требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа всех отпускают домой.

Депутаты уже приняли в трех чтениях поправки, узаконивающие штрафы за нарушение комендантского часа. Пока эта норма не действует, поскольку поправки должен одобрить президент. После этого изменения вступят в силу и штраф за ночную прогулку при режиме ЧП составит 3 тысячи сомов.


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URL: https://www.vb.kg/386818
Теги:
МВД, социальные сети, чрезвычайные ситуации, Патрульная милиция, Кыргызстан, скандал, коронавирус, карантин
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