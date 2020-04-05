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Подтвердились еще три случая заражения COVID-19. Всего по КР - 147

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- Бакыт Басарбек
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В Кыргызстане на утро 5 апреля выявлены 3 новых случая коронавируса. Это все жители Бишкека. Об этом сегодня, 5 апреля, на брифинге в правительстве сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, общее количество выявленных случаев по стране составило 147. Эпидемиологическая ситуация остается напряженной.

Распределение 147 случаев по областям:

- Жалал-Абадская область – 67;

- Ошская область – 47;

- город Бишкек – 20;

- Нарынская область – 4;

- Чуйская область – 4;

- Баткенская область – 3;

- Иссык-Кульская область – 2;

Количество госпитализированных 146.


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URL: https://www.vb.kg/386852
Теги:
Минздрав, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (53 материалов)
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