Подтвердились еще три случая заражения COVID-19. Всего по КР - 147

В Кыргызстане на утро 5 апреля выявлены 3 новых случая коронавируса. Это все жители Бишкека. Об этом сегодня, 5 апреля, на брифинге в правительстве сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.
По его словам, общее количество выявленных случаев по стране составило 147. Эпидемиологическая ситуация остается напряженной.
Распределение 147 случаев по областям:
- Жалал-Абадская область – 67;
- Ошская область – 47;
- город Бишкек – 20;
- Нарынская область – 4;
- Чуйская область – 4;
- Баткенская область – 3;
- Иссык-Кульская область – 2;
Количество госпитализированных 146.