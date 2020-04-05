Подтвердились еще три случая заражения COVID-19. Всего по КР - 147

В Кыргызстане на утро 5 апреля выявлены 3 новых случая коронавируса. Это все жители Бишкека. Об этом сегодня, 5 апреля, на брифинге в правительстве сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, общее количество выявленных случаев по стране составило 147. Эпидемиологическая ситуация остается напряженной.

Распределение 147 случаев по областям:

- Жалал-Абадская область – 67;

- Ошская область – 47;

- город Бишкек – 20;

- Нарынская область – 4;

- Чуйская область – 4;

- Баткенская область – 3;

- Иссык-Кульская область – 2;

Количество госпитализированных 146.